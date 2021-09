Squid Game Player 067 : Qui est l’actrice HoYuen Jung ?

Jeu de calmar est la nouvelle série télévisée la plus populaire de Netflix et le premier K-drama à atteindre le sommet des charts aux États-Unis. Outre les stars de la série, les fans se sont particulièrement intéressés à Player 067 et à l’actrice qui l’interprète. Alors, voici tout ce que vous devez savoir.

La nouvelle série passionnante de Netflix met en vedette Lee Jung-jae dans le rôle de Seong Gi-hun, le protagoniste principal, Park Hae-soo dans le rôle de Sang-woo et Wi Ha-jun dans le rôle de Joon-ho. Mais le joueur 067 et l’actrice qui l’interprète sont rapidement devenus un favori des fans.

Au cours de la série, on apprend que Kang et son jeune frère Cheol ont grandi en Corée du Nord et ont perdu leur père et leurs grands-parents alors qu’ils étaient encore jeunes. Ils ont fui la Corée du Nord, prenant la décision difficile de laisser leur mère derrière eux et Kang, incapable de s’occuper de son frère aussi bien que d’elle-même, a été forcée de le placer dans un foyer pour enfants.