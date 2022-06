Squid Game : Netflix annonce un véritable jeu télévisé avec 456 participants et des millions de bénéfices

Veux-tu jouer à un jeu? Netflix rend possible et annonce vrai jeu de calmar à sa série à succès. Ce qui a déjà été testé en Corée, berceau de la série à succès, et dans quelques autres pays est désormais officiellement possible avec le service de streaming : Jeu de calamar : le défi sera en direct et avec vrai candidat mis en œuvre – bien sûr dans une variante inoffensive. Salutations au gagnant 4,56 millions de dollars en prix en argent! Si vous souhaitez participer, vous pouvez postuler dès maintenant :

Afficher le contenu de YouTube Cliquez ici pour voir le contenu de YouTube.



En savoir plus dans la politique de confidentialité de YouTube.

Toujours afficher le contenu de YouTube

Comment fonctionne le vrai Squid Game ?

Comme dans la série à succès, ils se présentent aussi 456 candidats aux électionspour rejoindre le vrai jeu Squid. Qui a traversé les différents niveaux et les différents jeux crée, qui sont principalement basés sur des jeux pour enfants bien connus – juste à un niveau beaucoup plus difficile – un prix gigantesque vous attend : 4,56 millions de dollars efface le gagnant !

Une première saison est prévue 10 épisodes, dans lequel les candidats individuels doivent relever les différents défis des jeux. En plus des jeux bien connus de la série à succès, il devrait également nouveaux jeux avec des stratégies, des alliés et des personnages appropriés. A chaque tour, les perdants sont éliminés, les gagnants avancent. Parmi les jeux bien connus de la série, il y a environ Feu rouge, feu vert, rayon de miel et le jeu de calmar.

Comment devenir un concurrent de Squid Game : The Challenge ?

De la mystérieux homme de paille recherche également les candidats individuels pour le Jeu réel Squid Game désactivé sur Netflix. Tout le monde peut postuler, qui parle couramment l’anglais et âgé de plus de 21 ans. sont recherchés Participants du monde entierdonc aussi d’Allemagne.

Jusqu’à présent, une version américaine et/ou une pour la Grande-Bretagne est apparemment prévue pour le service de streaming, mais tout candidat souhaité de n’importe quel pays du monde peut participer. Parce que vous êtes sur le spécialement conçu Portail d’application en ligne sur Netflix S’il y a plus d’intérêt, il y aura certainement une variante allemande à l’avenir – si 456 candidats s’inscrivent.

Comment la série à succès Squid Game est devenue un phénomène mondial

La série « Squid Game » du réalisateur, auteur, showrunner et producteur coréen Hwang Dong-hyuk a été lancée sur Netflix l’automne dernier et est rapidement devenue un succès surprise avec des chiffres d’accès incroyables. Plus de 100 millions de visites en quelques heures seulement ont fait de « Squid Game » l’un des série Netflix la plus réussie au monde, Seul « Stranger Things 4 » se dispute actuellement la première place dans les charts mondiaux de Netflix pour la série.

En attendant un 2e saison a confirmé les attentes Fin 2023/début 2024 commencera par le fournisseur de streaming :

« Il a fallu 12 ans pour donner vie à la première saison de ‘Squid Game’ l’année dernière. Mais il n’a fallu que 12 jours pour que « Squid Game » devienne la série Netflix la plus populaire de tous les temps. En tant que scénariste, réalisateur et producteur de « Squid Game », j’adresse un immense merci aux fans du monde entier. Merci d’avoir regardé et aimé notre série… Rejoignez-nous à nouveau pour une toute nouvelle série… »

Peu de temps après la sortie de la première saison, le idée de la série au phénomène international. En Corée du Sud, par exemple, trouve déjà premiers vrais jeux télévisés à la place – bien sûr dans une variante inoffensive dans laquelle le perdant n’a pas à mourir.

D’autres pays ont depuis emboîté le pas, il ne devrait donc surprendre personne que Netflix en ait officiellement annoncé un. propre jeu télévisé réel fait : Le succès de Jeu de calamar : le défi être préprogrammé sur Netflix. Nous sommes ravis et nous vous tiendrons bien sûr au courant ici sur 45secondes.fr !