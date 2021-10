Squid Game est le plus grand lancement de série de Netflix de tous les temps

On dirait Jeu de calmar est le nouveau champion de Netflix. Après avoir fait ses débuts sur le service de streaming le 17 septembre, la série dramatique sud-coréenne a rapidement gagné en popularité, se classant constamment en tête de la liste des titres les plus regardés. Netflix a maintenant confirmé à CNN que Jeu de calmar a officiellement établi le record de la « plus grande série au lancement », avec 111 millions de comptes connectés depuis la date de première du mois dernier.

Squid Game a officiellement atteint 111 millions de fans, ce qui en fait notre plus gros lancement de série ! pic.twitter.com/SW3FJ42Qsn – Netflix (@netflix) 12 octobre 2021

Par comparaison, Bridgerton a certainement été un grand succès pour Netflix lors de sa première sortie le jour de Noël, mais il n’a toujours pas été proche de ceux-ci Jeu de calmar Nombres. Bridgerton a été vue dans 82 millions de foyers au cours de ses 28 premiers jours, ce qui est évidemment un énorme succès. Toujours, Jeu de calmar a largement dépassé ces chiffres, et en moins de temps pour démarrer. Il règne toujours en tant qu’émission n ° 1 sur Netflix dans 94 pays à travers le monde et la toute première série coréenne à atteindre le n ° 1 aux États-Unis.

Selon CNN, il y a encore quelques facteurs à considérer avec cette annonce. Ces mots proviennent directement de Netflix et ne sont pas examinés par des tiers ou des sources extérieures, car la société conserve toutes ces informations en interne. Le chiffre de 111 millions n’inclut pas non plus uniquement ceux qui ont réussi à regarder toute la série, en comptant tous ceux qui ont regardé au moins deux minutes de l’émission. Même ainsi, on ne peut nier que la popularité de la série est énorme.

« Lorsque nous avons commencé à investir dans des séries et des films coréens en 2015, nous savions que nous voulions créer des histoires de classe mondiale pour les principaux fans de K-content à travers l’Asie et le monde », Minyoung Kim, vice-président du contenu de Netflix pour la Corée du Sud. L’Asie de l’Est, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, ont déclaré à CNN. « Aujourd’hui, Jeu de calmar a dépassé nos rêves les plus fous. Jeu de calmar donné [Netflix] plus de confiance dans le fait que notre stratégie mondiale va dans la bonne direction. »

Jeu de calmar est l’un de ces spectacles qui est difficile à résumer et doit vraiment être vu pour être cru. Écrit et réalisé par Hwang Dong-hyuk, il se concentre sur un jeu mortel où des centaines de concurrents jouent à des jeux pour enfants avec la mise en garde qu’ils seront tués pour de vrai s’ils perdent. Alors que les joueurs sont conscients des risques, l’idée de se désendetter est ce qui les motive à continuer. C’est unique et laisse certainement toute une impression sur les téléspectateurs. Les critiques l’adorent également avec un score de 91% sur Rotten Tomatoes.

À propos de l’inspiration derrière la série, Dong-hyuk a déclaré à Variety : « Je voulais écrire une histoire qui soit une allégorie ou une fable sur la société capitaliste moderne, quelque chose qui dépeint une compétition extrême, un peu comme la compétition extrême de la vie. Mais je le voulais. d’utiliser le genre de personnages que nous avons tous rencontrés dans la vraie vie. En tant que jeu de survie, il s’agit d’un divertissement et d’un drame humain. Les jeux décrits sont extrêmement simples et faciles à comprendre. Cela permet aux téléspectateurs de se concentrer sur les personnages plutôt que d’être distraits. en essayant d’interpréter les règles.

A propos d’un éventuel suivi, le réalisateur a ajouté : « Je n’ai pas de plans bien élaborés pour Squid Game 2. C’est assez fatiguant rien que d’y penser. Mais si je devais le faire, je ne le ferais certainement pas seul. Je’ J’envisage d’utiliser une salle d’écriture et je voudrais plusieurs réalisateurs expérimentés. »

Félicitations au Jeu de calmar équipe pour ce succès remarquable. Vous pouvez regarder la série dès maintenant sur Netflix. Cette nouvelle nous vient de CNN.

