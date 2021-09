Squid Game est en passe de devenir l’émission de télévision la plus populaire de Netflix

Le patron de Netflix a révélé Jeu de calmar est en passe de devenir leur plus grande émission de télévision de tous les temps.

Le géant du streaming a dévoilé une liste des séries et films les plus regardés sur sa plateforme et il n’y a pas beaucoup de surprises.

Extraction atteint près de 100 millions de comptes au cours des 28 premiers jours de sa sortie tout en Bridgerton a été diffusé dans 82 millions de foyers au cours de la même période.

Le reste de la liste des 10 meilleurs est jonché de titres bien connus comme The Witcher, Bird Box, Stranger Things et Spenser Confidentiel.

Cependant, le co-PDG et directeur du contenu de Netflix, Ted Sarandos, a révélé qu’il pourrait bientôt y avoir une nouvelle émission télévisée en tête de liste si la tendance actuelle se maintient.

Crédit : Netflix

Lors d’une apparition à la conférence Code de Vox Media au Beverly Hilton, il a noté que la très populaire émission de télévision coréenne Jeu de calmar est le numéro un mondial en ce moment et « était en passe de devenir l’émission Netflix la plus populaire de tous les temps », selon Variety.

« Nous n’avons pas vu cela venir, en termes de popularité mondiale », a déclaré Sarandos.

Le spectacle n’est pas pour les âmes sensibles et contient des scènes vraiment horribles et sanglantes, ainsi qu’une charge de terreur plus psychologique et existentielle.

Le principe est simple, un certain nombre de joueurs à court d’argent s’affrontent dans une sélection de jeux pour enfants potentiellement mortels pour une part d’un prix de 38,5 millions de dollars (28 millions de livres sterling).

Si vous ne gagnez pas – eh bien – vous n’avez pas besoin d’être un génie pour comprendre ce qui se passe, vous allez vous faire tuer.

Crédit : Netflix

Il a réussi à se mériter une note convoitée de 100% sur Rotten Tomatoes, les critiques l’aimant absolument.

Joel Keller de Decider a déclaré: « Jeu de calmar‘s prend une nouvelle idée et la transforme en un drame passionnant; nous espérons que cela continuera à créer la tension que nous avons vue au cours des 20 dernières minutes de la saison. »

Kayti Burt de Den of Geek a ajouté : « Jeu de calmar n’offre pas une échappatoire aux horreurs du monde réel ; dans ses limites en tant que drame de fiction, il nous donne quelque chose de bien plus rare : une affirmation qu’ils existent, et que nous ne sommes pas les seuls à les trouver cauchemardesques. »

Paul Tassi de Forbes a écrit: « C’est une aventure étrange, violente et dérangeante, et si cela ressemble à quelque chose que vous aimeriez, je ne peux pas recommander Jeu de calmar assez. »