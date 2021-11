Squid Game est également un véritable succès dans la variante YouTuber

Jeu de calmar dans la vraie vie: Des événements comme celui-ci ont poussé comme des champignons ces dernières semaines. Seuls très peu d’événements fonctionnent de manière aussi élaborée et approfondie que la version YouTuber M.Bête. Comme dans l’original, il y a beaucoup d’argent à gagner, mais bien sûr personne n’a à craindre pour sa vie. Le succès ne s’est pas fait attendre.

Squid Game pour de vrai : le jeu télévisé YouTuber va être un énorme succès

Qu’est-ce que le jeu de calmar ? Juste ça émission Netflix la plus réussie toutes les fois précédentes. La série vient de Corée du Sud et tourne autour d’un capitalisme complètement incontrôlable : Les personnes ayant des problèmes d’argent risquent leur viepour finir par devenir riche. Le hic avec les méchants jeux d’enfants : Ceux qui abandonnent seront tués.

Imitateurs de la vraie vie : Le succès sans précédent de la série Netflix garantit naturellement que les jeux de la série sont copiés presque partout. Indépendamment du fait que dans la cour d’école, dans Minecraft ou dans les émissions YouTube d’influenceurs et d’animateurs : « Squid Game » est encore partout et sur toutes les lèvres. La star de YouTube, MrBeast, a l’une des versions les plus cool hébergé.

Jeu de calmar sans mort : La version de YouTuber MrBeast a presque exactement les mêmes jeux que la série Netflix et ils sont devenus Étonnamment mis en œuvre avec une grande attention aux détails. L’avantage, bien sûr, c’est que personne ne meurt dans le processus aller à. gagner de l’argent les participants peuvent de toute façon – même s’ils décident d’arrêter plus tôt.

Méga succès aussi sur YouTube : Après le succès de la série Netflix, cela ne devrait surprendre personne que le tournage plus inoffensif de YouTube attire un très grand nombre de téléspectateurs. Entre-temps ont plus de 111 millions Les gens ont regardé la vidéo de MrBeast. Plus de 9,7 millions de likes l’a donné pour cela, en seulement quatre jours.

C’est vraiment énorme étant donné le peu de temps, même pour MrBeast. Ses vidéos sont visionnées très souvent encore et encore, mais généralement pas si vite que souvent. Mais Squid Game s’intègre parfaitement au programme que l’on peut trouver par ailleurs chez MrBeast : Il accumule principalement les vues et les likes des compétitions et des défis fous à.