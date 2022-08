Squid Game devient Funko Game ! Nouvelles figurines Funko Pop de la série à succès Netflix

Les têtes branlantes populaires sont de retour ! Funko POP ! présente une nouvelle collection en boîte de ses personnages populaires, apportant cette fois un autre Netflix-Utilisez la série à succès comme modèle. Après « Stranger Things », les personnages bien connus de Jeu de calmar les étagères.

Plus encore : que Jeu de calmar Funkoverse permet aux fans de la série, entre deux packs de jeux Funko différents choisir et jouer – comme dans l’original de la série : Das Squid Game 100 Lot de 4 comprend les personnages bien connus Gi-Hun, Il-Nam, San-Byeok et le Front Man avec les paramètres originaux dans lesquels vous tous les scénarios de jeu Avec Feu rouge, feu vert et pouvez rejouer de nombreux autres jeux vous-même.

En attendant, cela permet Calmar Jeu 101 1-Pack un pour jouer avec le directeur masqué ou le détective Jun-ho. Vous pouvez échanger à tout moment les masques des personnages individuels.

Quand arrivent les ensembles Squid Game Funko Pop?

Tous les deux Boîtes de jeu de calamars par Funko Pop! apparaissent cet automne. Une date de sortie exacte dans le Octobre 2022 sera annoncé. Le prix pour cela est déjà fixé : Das Lot de 4 jeux de calamars est pour 39,99 € annoncé pour la Squid Game 1 pack tu peux 14,99 € dépenser.

Comme d’habitude, vous pouvez à tout moment échanger et mélanger les ensembles « Squid Game » dans Funkoverse ou ajouter d’autres ensembles Funkoverse.

Squid Games 2 confirmé sur Netflix

Le succès de « Squid Game » en tant que série Netflix la plus rentable se poursuivra bientôt. Après la première saison de série Netflix la plus réussie avec plus de 100 millions de vues est désormais certain : ce sera un 2e saison de la série coréenne à succès.

Le créateur de la série Hwang Dong-hyuk a récemment non seulement confirmé la suite, mais aussi un Retrouvailles avec l’acteur principal Lee Jung-jae comme Seong Gi-hun alias le candidat n° 456 est à prévoir. Il sera donc intéressant de voir ce qui nous attend dans « Squid Game 2 ». Espérons que nous n’aurons pas à attendre trop longtemps pour la suite.

Pendant ce temps, Netflix en a même un vrai jeu de calmar comme affaibli De vrais jeux télévisés confirmé, qui est actuellement un travail en cours et arrivera bientôt sur le service de streaming.

