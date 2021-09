Squid Game Creator révèle la signification du nom de l’émission

Jeu de calmar est actuellement le titre le plus regardé sur Netflix en ce moment (au Royaume-Uni et dans le monde), mais vous êtes-vous déjà demandé quelle est l’inspiration derrière le nom de la série ?

« C’est l’histoire de personnes qui jouaient à ce jeu lorsqu’elles étaient enfants et qui recommencent à y jouer à l’âge adulte.

« C’était l’un des matchs les plus physiques et c’était aussi l’un de mes matchs préférés.

« Je sentais que ce jeu pourrait être le jeu pour enfants le plus symbolique qui puisse représenter le genre de société dans laquelle nous vivons aujourd’hui. »

Il a poursuivi: « Je lisais beaucoup de bandes dessinées et j’ai terminé le scénario en 2009. À l’époque, cela semblait très inconnu et violent. Il y avait des gens qui pensaient que c’était un peu trop complexe et pas commercial.