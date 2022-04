Squid Game Creator espère sortir la saison 2 en 2024

Jeu de calmar Le créateur Hwang Dong-hyuk espère que la deuxième série du drame de survie à succès de Netflix sera prête à être diffusée d’ici la fin de 2024. Dans une nouvelle interview avec Variety, Hwang Dong-hyuk a déclaré qu’il prévoyait de retourner en Corée du Sud pour commencer à écrire. Jeu de calmar Saison 2 et retour du public dans le monde violent dans quelques années. Bien que l’attente puisse sembler assez longue, nous sommes sûrs que cela passera rapidement.

La première saison de Jeu de calmar a pris le monde d’assaut lorsque Netflix l’a publié en septembre 2021. Créé par Hwang Dong-hyuk, qui a cherché l’idée pendant plus d’une décennie avant d’adapter son idée de long métrage en une série pour le géant du streaming, Jeu de calmar étoiles Lee Jung-jae, Park Hae-soo, O Yeong-su, Wi Ha-joon, Jung Ho-yeon, Heo Sung-tae, Anupam Tripathi et Kim Joo-ryoung. La série est centrée sur un concours dans lequel 456 joueurs, issus de différents horizons mais chacun profondément endetté, jouent à un ensemble de jeux pour enfants aux conséquences mortelles dans l’espoir de gagner un prix de 45,6 milliards de won.

FILM VIDÉO DU JOUR

Depuis sa sortie, Jeu de calmar a été acclamé par la critique et l’attention internationale, remportant toutes sortes de récompenses et devenant la série la plus regardée de Netflix. Le spectacle a même attiré l’attention de la légende du cinéma Steven Spielberg (ce qui n’a pas nécessairement été une bonne chose pour le parc jurassique réalisateur), laissant Hwang Dong-hyuk sous le choc.

« Steven Spielberg m’a dit ‘J’ai regardé toute votre émission en trois jours et maintenant je veux voler votre cerveau! », A déclaré Hwang. « C’était comme le plus grand compliment que j’aie jamais reçu de ma vie parce qu’il est mon héros de film. J’ai grandi en regardant ses films.

Cette date de sortie proposée de 2024 intervient peu de temps après que Hwang Dong-hyuk a fourni une mise à jour légèrement plus optimiste sur Jeu de calmar Saison 2. « Il y aura plus de grands jeux, c’est tout ce que je peux dire », a révélé l’écrivain. « Je suis encore en train de réfléchir et de rassembler les idées pour la saison 2. Je n’ai même pas encore commencé l’écriture. » Il semble que Hwang Dong-hyuk ait depuis atterri sur une idée et envisage de se mettre au travail dès que possible.





Netflix a de grands projets pour le jeu World of Squid





Netflix

Tandis que Jeu de calmar fonctionne parfaitement bien comme une histoire autonome, Netflix a clairement de grands projets pour le spectacle, la plate-forme espérant lancer un partage Jeu de calmar univers. Le co-PDG et directeur du contenu de Netflix, Ted Sarandos, a récemment fait allusion à bien plus qu’une simple deuxième série, en disant: « Absolument. L’univers ‘Squid Game’ vient de commencer.

Mais qu’en est-il de Jeu de calmar Saison 2? Eh bien, pour l’instant, tout reste un mystère, mais Hwang Dong-hyuk a précédemment révélé que le retour de la série pourrait se concentrer sur un méchant familier.

« Pendant que j’écrivais la première saison, j’ai pensé aux histoires qui pourraient être dans la deuxième saison si j’arrivais à en faire une – l’une serait l’histoire du leader », a-t-il déclaré. En plus de se concentrer sur The Frontman, la saison 2 peut continuer le même commentaire socio-politique que la saison 1, cette fois en mettant l’accent sur la police. « Je pense que le problème avec les policiers n’est pas seulement un problème en Corée. Je vois dans les nouvelles mondiales que la police peut être très en retard pour agir sur les choses – il y a plus de victimes ou une situation s’aggrave parce qu’elles n’agissent pas assez vite « , a expliqué Hwang. « C’était un problème que je voulais soulever. Peut-être que dans la saison deux, je pourrai en parler davantage. »

Jeu de calmar La saison 1 est disponible à regarder sur Netflix.





12 questions auxquelles les fans de Squid Game doivent répondre dès maintenant

Lire la suite





A propos de l’auteur