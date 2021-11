Squid Game : Creator confirme le développement de sa deuxième saison

Moins d’un mois après son arrivée dans le catalogue Netflix, « Squid Game » a réussi à devenir non seulement la production sud-coréenne la plus réussie de l’année, mais aussi la série avec le plus grand nombre de reproductions à l’international dans tout le catalogue original dans le service de diffusion en continu. Un exploit qu’il n’a réussi à réaliser que dans ses premières semaines après sa première.

« Squid Game » présente comment des centaines de personnes au bord de la ruine financière acceptent de participer à une série macabre de variations de jeux pour enfants afin de gagner une grosse récompense monétaire, sans se douter qu’en cas de perte de l’un de ces tests, elles sera complètement supprimé.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Killing Eve : Jodie Comer confirme la finale de la série

Hwang Dong-hyuk, son créateur, scénariste et réalisateur, avait d’abord été dubitatif quant à l’idée de faire une suite à moins qu’il n’ait vraiment une bonne idée de poursuivre son récit. Malgré les polémiques générées par la série, tout indique que Seong Gi-hun sera de retour dans une nouvelle saison.

« Donc, il y a eu tellement de pression, tellement de demande et tellement d’amour pour une deuxième saison. J’ai donc presque eu l’impression que nous n’avions pas d’autre choix », a noté Dong-hyuk lors d’une conversation avec AP Entertainment. Mais je dirai qu’il y aura en fait une deuxième saison. C’est dans ma tête en ce moment. »

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le créateur de « Dexter: New Blood » promet un grand impact après sa fin

Selon Dong-hyuk, le nouvel opus de « Squid Game » n’en est qu’à ses débuts, il considère donc qu’il est encore trop tôt pour dire quand il sera une réalité pour le public. Le réalisateur aurait déjà anticipé dans un entretien avec The Guardian la possibilité d’une deuxième saison, notant qu’il y avait déjà des négociations à ce sujet avec Netflix.

«C’est inévitable car cela a été un grand succès. Je l’envisage. J’ai une image de haut niveau en tête, mais je ne vais pas travailler dessus directement. Il y a un film que j’ai vraiment envie de faire. Je réfléchis à laquelle faire en premier », a souligné Dong-hyuk.