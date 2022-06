Squid Game 2 : Netflix annonce la production de la saison 2 de la série à succès

C’est désormais officiel : les jeux meurtriers sont de retour ! Netflix confirme la production d’une 2e saison pour la série d’horreur coréenne à succès international mais aussi très controversée : Jeu de calmar. Les fans peuvent s’attendre à un Retrouvailles avec Seong Gi-hun aka Candidat n ° 456 impatient – mais aussi le front mystérieux L’homme est de retour !

Le réalisateur Hwang Dong-hyuk confirme l’heureuse nouvelle avec un message personnel aux fans :

« Il a fallu 12 ans pour donner vie à la première saison de ‘Squid Game’ l’année dernière. Mais il n’a fallu que 12 jours pour que « Squid Game » devienne la série Netflix la plus populaire de tous les temps. En tant que scénariste, réalisateur et producteur de « Squid Game », j’adresse un immense merci aux fans du monde entier. Merci d’avoir regardé et aimé notre série… Rejoignez-nous à nouveau pour une toute nouvelle série… »

Détails de la première histoire : voici comment la saison 2 de Squid Game continue

Les premières indications de l’histoire de la 2ème saison confirment des retrouvailles avec gi hun et le mystérieux leader (Lee Byung-hun). L’annonce indique également que « la Homme en costume avec ddakji pourrait être de retour »qui a sélectionné chaque candidat à l’aide d’un jeu de papier ddakji.

De plus, ce sera un nouvelle poupée tueuse donner : avec l’annonce « Vous serez Cheol-su, l’ami de Young-hee apprendre à connaître », le créateur de la série confirme les retrouvailles de la marionnette emblématique qui a éliminé de nombreux participants au « Squid Game » avec « feu rouge, feu vert ». Dans la saison 2, ledit Cheol-su prendra probablement en charge cette tâche.

En conséquence, le travail sur les scénarios prend forme. Beaucoup plus n’est pas révélé sur l’intrigue ou le casting des nouveaux épisodes.

Squid Game : La date de début de la saison 2 n’est pas avant 2023

La date de lancement de « Squid Game 2 » n’a pas encore été révélée. Cependant, Hwang Dong-hyuk a récemment déclaré qu’il serait au plus tôt Fin 2023/début 2024 sera. Le créateur de séries coréen s’est longtemps prononcé contre une suite de la série à succès, mais a ensuite été persuadé par le patron de Netflix, Ted Sarandos.

Le fait parle du fait que « Squid Game » en un rien de temps série Netflix la plus réussie avec plus de 100 millions de vues développé et a été célébré comme une surprise absolue sur le service de streaming par une base de fans croissante. Alors ça compte série d’horreur pour adultes l’une des séries les plus réussies au monde, même si Le sorceleur et StrangerThings laissé derrière.

Pendant ce temps, l’idée de la série devient internationale phénomèneen Corée du Sud à propos de trouver déjà Héberger de vrais jeux télévisés à la place – bien sûr dans un variante inoffensive, dans lequel le perdant n’a pas à mourir. En Allemagne aussi, les jeux d’enfants dans la cour d’école ont d’abord été copiés dans de nombreux endroits, ce qui a poussé les parents et les éducateurs à l’action.