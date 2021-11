Squid Game﻿: distribution, intrigue et tout ce que nous savons de la saison 2

Jeu de calmar est devenu à juste titre le plus grand lancement de série de l’histoire de Netflix. Le public du monde entier a regardé l’émission de manière excessive et a hâte de savoir ce qui va suivre. La série s’est terminée sur un cliffhanger majeur avec Seong Gi-hun (Lee Jung-jae) sortant de l’aéroport, probablement en mission pour arrêter les matchs de l’année prochaine.

Nous avons beaucoup vu Gi-hun grandir depuis le début de la première saison. Il a commencé comme un joueur égoïste qui a volé sa mère et a échoué en tant que père. À la fin de la saison, il se transforme en un héros altruiste qui se lance maintenant dans une nouvelle quête pour sauver les autres de la brutalité des jeux. Ce qui se passera dans cette quête est peut-être inconnu, mais il est prévu que le créateur de la série, Hwang Dong-hyuk, livre avec la saison deux.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Dong-hyuk a écrit la série sur la base de ses propres difficultés économiques vivant en Corée du Sud. La disparité des classes est un sujet qui revient de plus en plus au cinéma et à la télévision. Le film 2019 de Bong Joon-ho Parasite était un autre projet sud-coréen axé sur le sujet. Avec l’état économique actuel des États-Unis, de nombreux Américains ont résonné avec la disparité de classe et la cruauté du capitalisme montrées dans la série.

Des projets comme Jeu de calmar et Parasite nous ouvrent les yeux sur l’éclat du cinéma sud-coréen. Il est rafraîchissant de voir la popularité des émissions et des films sud-coréens croître à travers les États-Unis. Une grande partie du contenu est magnifiquement stylisée et extrêmement stimulante. Avec Hwang Dong-hyuk qui vient de confirmer la saison 2 de Jeu de calmar, les fans découvriront bientôt ce qui attend Gi-hun.

Là où la saison 1 s’est arrêtée

Le début de l’épisode final a commencé avec Gi-hun battant Sang-woo (Park Hae-soo) dans une bataille épique lors du dernier match. Gi-hun retourne à Séoul, maintenant avec tout l’argent du prix, pour découvrir que sa mère est décédée. Le spectacle avance rapidement un an plus tard et nous apprenons que Gi-hun n’a touché aucun de son argent et qu’il vit toujours de la même manière qu’avant. Après avoir reçu une invitation, il découvre Oh Il-nam (O Yeong-su) sur son lit de mort et nous découvrons le vrai sens des jeux. Les jeux ont été créés pour divertir les personnes extrêmement riches qui cherchaient des moyens « amusants » de dépenser et de jouer leur argent.

Gi-hun tient ses promesses alors qu’il récupère le frère de Sae-byeok (Jung Ho-yeon) et l’amène à la mère de Sang-woo, lui donnant une somme d’argent substantielle. Dans les derniers instants de l’épisode, Gi-hun est sur le point de monter à bord d’un avion pour voir sa fille quand il décide d’appeler le numéro sur la carte d’invitation du jeu et de parler à une personne inconnue. Gi-hun demande à savoir qui dirige le jeu, mais sa demande est refusée. Gi-hun quitte alors la porte d’embarquement pour une nouvelle quête de réponses.

Squid Game Saison 2 Intrigue

La saison 1 s’est terminée sur un cliffhanger. Il semble que Gi-hun ira maintenant chercher plus de réponses sur les jeux de la saison 2. Bien qu’il n’y ait pas d’intrigue définitive pour la saison 2, le créateur de la série Hwang Dong-hyuk a révélé une idée possible pour l’intrigue.

Dans une récente interview avec The Times, Dong-hyuk a déclaré : « Si je devais en faire un, ce serait l’histoire du Frontman. [a former cop who now oversees the game]. Je pense que le problème avec les policiers n’est pas seulement un problème en Corée. Je le vois sur les nouvelles mondiales. C’était une question que je voulais soulever. Peut-être que dans la saison deux, je pourrai en parler davantage. »

À partir de cette citation, nous voyons que Dong-hyuk intégrera à nouveau des thèmes et des intrigues liés au monde actuel ainsi qu’à la brutalité policière. Dong-hyuk a également déclaré dans une interview à l’Associated Press : « Gi-hun reviendra et il fera quelque chose pour le monde ».

Cela nous amène à croire que l’histoire pourrait être encore plus épique et éventuellement se dérouler à l’échelle mondiale. De plus, comme la plupart des personnages principaux ont été tués au cours de la première saison, nous devrions nous attendre à ce que de nouveaux scénarios et personnages fassent avancer la série.

Date de sortie de Squid Game Saison 2 

Bien que Dong-hyuk ait confirmé qu’il y aura une saison 2, Netflix n’a pas encore annoncé de renouvellement officiel. Cela dit, le simple succès de la série entraînera inévitablement le feu vert de Netflix pour la deuxième saison. La première saison a été annoncée en 2019 et a duré près de deux ans. Cela signifie que les fans devront peut-être attendre jusqu’au début de 2023 pour voir quelle est la prochaine étape pour Gi-hun.

Cela dit, Dong-hyuk a déclaré que la première saison était très fatigante pour lui car il a écrit et réalisé chaque épisode. Dans une interview avec Variety, Dong-hyuk a déclaré qu’il était ouvert à l’idée d’utiliser une salle d’écrivain. Cela pourrait certainement accélérer la production.

Quels membres de la distribution reviendront ?

Le casting de la saison 1 était certainement l’un des meilleurs volets de la série. Chaque personnage avait son propre charme qui se mélangeait pour une distribution fantastique. Grâce au jeu d’acteur et au physique de chaque acteur, l’histoire était d’autant plus émouvante et excitante.

Dong-hyuk a annoncé publiquement que Gi-hun reviendrait pour d’autres aventures. Avec un spectacle aussi meurtrier que Jeu de calmar, il y a eu, malheureusement, beaucoup de victimes dès le début et nous avons dû dire au revoir à beaucoup de personnages. Cela signifie que nous allons sans aucun doute être présentés à un tout nouveau casting dans la saison 2. Gong Yoo, qui joue l’homme qui cherche des candidats pour le jeu n’a été vu que dans quelques épisodes. Cependant, Gong Yoo est un acteur très renommé et sa popularité pourrait inciter Dong-hyuk et les producteurs à poursuivre davantage son histoire dans la deuxième saison.

Bien qu’il reste encore beaucoup à découvrir, le succès mondial de Jeu de calmar a fait sa marque et il mérite certainement une deuxième saison. C’est un spectacle à la fois original, tout en restant au courant des problèmes économiques et de classe dans le monde. L’annonce de Dong-hyuk a pris le dessus sur Internet et nous serons tous sur le bord de nos sièges en attendant d’en savoir plus.