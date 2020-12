Squelettes à la cuillère: Qui étaient ces «Roméo et Juliette» de 3000 ans?

Il y a plus de 3000 ans, un couple sur le site biblique de Bethsaïda, en Israël , a été enterré côte à côte dans une position cuillère, avec le bras du mâle sur le corps de la femme, et les archéologues qui ont découvert les restes appellent maintenant le couple «Roméo et Juliette».

Les archéologues pensent que les individus sont morts en même temps, même s’ils ne sont pas sûrs de ce qui a tué le couple, a déclaré Rami Arav, directeur du projet Bethsaida et professeur d’études religieuses à l’Université du Nebraska Omaha.

« Il est très, très rare de trouver un couple comme celui-ci », a déclaré Arav lors d’une conférence virtuelle d’archéologie organisée par l’Université de New York et l’Autorité des Antiquités d’Israël du 25 au 28 octobre.

Après avoir étudié les squelettes, Arav a déclaré que l’homme était mort à la fin de son adolescence et la femme au début de son adolescence ou de sa préadolescence. « Apparemment, ils sont morts en même temps, ou du moins [were] enterrés en même temps avant que leurs corps ne se décomposent », a déclaré Arav à 45Secondes.fr.« Aucun traumatisme ne subsiste [were] mis en évidence sur les squelettes. Nous n’avons aucune idée de ce qui les a tués. «

Malgré la position d’enterrement intime du couple, les archéologues ne peuvent pas être certains qu’il s’agissait d’un couple romantique, a déclaré Arav à 45Secondes.fr, notant que celui qui a enterré le couple a mis les corps dans la position de câlins. « La ‘position de cuillère’ a été faite par les gens [who] les a enterrés. Peut-être [the] les gens qui les ont enterrés connaissaient l’histoire »du couple, a déclaré Arav.

Qui étaient-ils?

« Aucune offrande ou objet n’a accompagné leur enterrement », a déclaré Arav. En tant que tel, lui et ses collègues ne savent pas si les deux individus étaient des membres d’élite de la société ou issus d’un milieu modeste.

D’après les vestiges archéologiques et les informations historiques qui ont survécu, les archéologues peuvent dire qu’à l’époque où le couple vivait, les gens de Bethsaïda « étaient araméens », a déclaré Arav. « Le dieu de la lune était peut-être un dieu important pour eux, puisque nous avons découvert deux stèles [at Bethsaida] avec l’image du dieu de la lune. »

Ils savent que Bethsaïda était la capitale de Geshur, un royaume mentionné à plusieurs reprises dans la Bible hébraïque, a déclaré Arav. Les histoires racontées dans la Bible affirment que Geshur était parfois en conflit avec Israël .

Les archéologues aimeraient extraire l’ADN des squelettes du couple pour en savoir plus sur eux, mais pour le moment, ils n’ont pas les fonds nécessaires pour le faire.

Les fouilles à Bethsaïda sont en cours depuis 1987 et les restes du couple ont été retrouvés il y a environ 10 ans, a déclaré Arav, ajoutant qu’il s’agissait des plus anciens squelettes que l’équipe de recherche ait trouvés sur le site. La découverte du couple a été présentée dans le cadre d’un article sur Bethsaïda qui examinait à quoi ressemblait le site lorsqu’il était la capitale de Geshur. L’analyse du site et des squelettes est en cours.

