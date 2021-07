Squats sur Netflix : ce qui est différent de la version originale

Netflix a fait ce qui semblait impossible et vient de rééditer Squats. Ces séries arrivé à la télévision argentine en 2000, époque à laquelle le pays était plongé dans une profonde crise économique qui allait s’effondrer fin 2001 avec la démission du président de l’époque Fernando de la Rua.

Alors cette série créée par un jeune homme Bruno Stagnaro, 27 ans, met à l’ordre du jour et rend visible ce qui avait été « caché » dans les années du ménémisme. Violence, marginalité sociale sont deux thèmes centraux de cette série qui cherche à donner la parole à ceux qui ne l’avaient pas et qui malheureusement ne l’ont toujours pas aujourd’hui.

Mais aussi Squats c’est une sorte de manifestation d’amitié. En fait, ses protagonistes sont quatre jeunes dans la vingtaine qui ne savent toujours pas très bien quoi faire de leur vie, mais ils sont toujours ensemble et unis dans une maison prise qui leur apportera certaines conséquences. Seulement 11 épisodes ont suffi pour que la série devienne l’une des plus emblématiques d’Argentine.







Cependant, malgré les demandes des fans, il n’y a pas eu de deuxième saison. Tout comme cela s’est produit de la même manière avec une autre grande série comme Les Simulateurs de Damien Szifron, sorti seulement deux ans plus tard, Stagnaro a préféré ne pas continuer l’histoire. Maintenant, 20 ans plus tard avec plusieurs allées et venues, enfin, la série peut désormais être vue légalement en ligne et sur Netflix pas moins. Bien sûr, il a quelques changements. Vue.

Squats sur Netflix : quels changements

Rodrigo de la Serna est Ricardo (Photo : Netflix)



Netflix a choisi le Journée des amis (événement organisé en Argentine tous les 20 juillet) pour rééditer Okupas, la série qui a captivé des générations entières en 2000. Mais si vous avez déjà commencé à les voir, vous aurez remarqué que la série a quelques changements par rapport à la version originale, qui a été diffusée au début du nouveau millénaire, sur Channel 7.

Après avoir été diffusé à plusieurs reprises après sa première, Squats c’est devenu une sorte de phénomène viral. Au fil du temps, il captait un nombre important de fans sur les réseaux sociaux pour former un fandom qu’il continuait à télécharger les chapitres sur YouTube afin que d’autres personnes puissent les revoir.

Selon les propres mots de Stagnaro en dialogue avec La nation, c’est peut-être cette chose même qui l’a poussé à travailler sur ce la relance. « Ça ne me dérangeait pas que les chapitres soient sur Internet, mais quand j’ai commencé à voir des scènes en sourdine et que le contenu était modifié, j’ai réalisé qu’il fallait que je fasse quelque chose », a exprimé le scénariste.

Photo : Netflix



C’est ainsi que la nouvelle version a été lancée. La plupart des différences résident dans la Musique. La bande originale de la série a présenté un grand nombre d’artistes internationaux tels que JImmy Hendrix, Bob Marley ou encore le groupe américain emblématique dirigé par Jim Morrison, Les Portes, aussi Les Rolling Stones, les Kinks et les Beatles. Il n’avait pas non plus les thèmes de groupes de rock argentins comme Poisson enragé et amande.

Ce qui se passe, c’est qu’avec la nouvelle loi sur le droit d’auteur et l’inclusion de la musique dans les pièces audiovisuelles, ces artistes n’avaient pas de prix. La fortune que la production a dû dépenser pour les inclure à nouveau dans le remastering était impossible.

Photo : Netflix



Alors quand Stagnaro a eu l’idée de faire ça la relance il a commencé à se rendre compte que ces types d’éléments allaient devoir être changés pour une nouvelle version. C’est alors qu’il pensa à Il a tué une police motorisée, un groupe de la ville de La Plata dirigé par Santiago Barrionuevo. Cette nouvelle bande-son comprend 30 chansons et maintient la qualité du précédent sans aucun doute.