Square Enix : Toutes les sorties 2022 avec les dates dans l’aperçu

L’éditeur japonais le résume dans un article de blog Square Enix toutes les sorties ensemble qui nous attendent en 2022. En plus des titres remasterisés, il y a aussi quelques nouveaux jeux inclus. Dans l’ensemble, l’année s’annonce passionnante pour les fans de final Fantasy, La vie est étrange et RPG d’action en dehors.

Toutes les informations sur les jeux à venir et les dates de sortie respectives peuvent être trouvées ici.

La vie est étrange collection remasterisée

la La vie est étrange : collection remasterisée comprend les deux premiers jeux acclamés de la série. En plus d’une plus grande résolution Et mieux éclairage propose également la Collection nouveaux modèles de personnages et des expressions faciales améliorées. Nous avons toutes les améliorations par rapport à l’original pour vous résumé dans un autre article.

Ceux qui ont raté les jeux pourront bientôt les découvrir sous un nouveau jour © Square Enix

Date de sortie: 1 février 2022

Plateformes : Life is Strange: Remastered Collection sera pour Playstation 4, Xbox One, GeForce À présent, ordinateur personnel (vapeur) aussi Google Stadia apparaître. Les versions pour le PS4 et le Xbox One sont compatibles avec PS5 et Xbox série X|S. Sur le Commutateur Nintendo le jeu sortira à une date ultérieure.

L’étranger du paradis : Final Fantasy Origin

Le spin-off du populaire final Fantasy-Ligne L’étranger du paradis : Final Fantasy Origin devrait être sombre RPG d’action mais aussi agir comme une lettre d’amour à toute la série. Il y en aura d’autres, d’autres ramifications lieux connus voyagé et bien sûr combattu beaucoup de monstres.

Le tout est développé par L’équipe NINJA, le dernier Nioh 2 ont fait ressortir. Qui a maintenant peur de la haut niveau de difficulté a, peut respirer facilement. « Stranger of Paradise : Final Fantasy Origin » proposera également un mode pour ceux qui ne récit envie d’expérimenter.

Le spin-off est beaucoup plus sombre. ©Square Enix

Date de sortie: 18 mars 2022

18 mars 2022 Plateformes : Le jeu apparaît pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC.

Parlé

Avec Parlé Square Enix a présenté une toute nouvelle IP l’année dernière. Le jeu sera exclusif au prochaine génération développé et semble en conséquence magnifique dans les bandes-annonces précédentes. Le RPG d’action tourne autour du protagoniste Frey Holland, qui déménage soudainement de sa ville natale de New York à un monde fantastique Est lancé. Avec la magie et Parkour concerne le destin de ce monde mystérieux.

Le mélange de fantasy et de présent rend Forspoken particulièrement intéressant. ©Square Enix

Date de sortie: 24 mai 2022

24 mai 2022 Plateformes : « Forspoken » apparaît pour le PS5 et le ordinateur personnel

LA CHUTE DE BABYLONE

La chute de Babylone veut non seulement convaincre avec un style artistique enchanteur, mais surtout les fans de Action coopérative employer à long terme. Les chances d’un gameplay divertissant sont bonnes, après tout, le titre est entre les mains de PlatinumGamesqui a célébré le Nici:Automates être responsable pour.

Le style graphique fait ressembler chaque capture d’écran à une peinture. ©Square Enix

Date de sortie: 3 mars 2022

3 mars 2022 Plateformes : Le jeu apparaît pour PS4, PS5 et ordinateur personnel.

Square Enix : Plus de sorties en 2022

GP des chocobos

Fun racer dans le style de Mario Kart avec des itinéraires du monde de final Fantasy

Date de sortie: 10 mars 2022

10 mars 2022 Plates-formes : « Chocobo GP » ne sortira que sur la Nintendo Switch.

FINAL FANTASY VI pixel remastérisé

aimant rééditer du classique 2D « Final Fantasy VI ».

Date de sortie: Février 2022

Février 2022 Plateformes : PC (Steam) et mobile

Extension Outriders Worldslayer

Pack d’extension pour le jeu de tir à la troisième personne les cavaliers.

Date de sortie: 2022

2022 Plateformes : PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S

STAR OCEAN LA FORCE DIVINE

tout neuf Jeu de rôle avec un mélange de fantasmes et la science-fiction. Plus de détails seront publiés dans l’année en cours.

Date de sortie: 2022

2022 Plateformes : PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One