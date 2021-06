Square Enix présente un livestream daté du 13 juin, susceptible d’inclure le jeu Guardians of the Galaxy

L’ESA vient de confirmer que l’éditeur japonais Square Enix organisera effectivement une sorte de présentation lors de l’E3 2021, mais maintenant nous savons exactement à quoi nous attendre. Il prendra la forme d’une autre vitrine numérique Square Enix Presents le 13 juin 2021 à 20h15 BST / 12h15 PT, l’annonce principale étant un nouveau jeu d’Eidos Montréal. Cela devrait être un gardiens de la Galaxie jeu, qui a été répandu pour être en développement depuis un certain nombre d’années maintenant. Le spectacle durera environ 40 minutes.

L’événement numérique contiendra également une mise à jour sur la chute de Babylone tant attendue, un examen plus approfondi de Life Is Strange: True Colors et plus d’informations sur la mise à jour Black Panther à venir dans Marvel’s Avengers. Chose assez intéressante, il n’y a aucune mention de Final Fantasy. Un nouveau titre en collaboration avec Team Ninja nommé Final Fantasy Origin est fortement supposé être présent plus tard ce mois-ci, et puis il y a la question de Final Fantasy XVI.

Peut-être qu’ils sont sauvés pour une vitrine de la différence ? Celui que Sony lui-même peut héberger ? Nous devrons juste attendre et voir ce qui se passe. Néanmoins, il semble que Square Enix ait quelques choses amusantes dans sa manche pour l’E3 2021. Serez-vous à l’écoute? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.