Square Enix nous montre la bande-annonce de Marvel’s Avengers : War for Wakanda

Le roi T’Challa est en difficulté et a besoin de notre aide dans le nouveau contenu de Marvel’s Avengers : War for Wakanda.

La conférence Square nous a laissé quelques nouveautés comme Babylon’s Fall ou Stranger of Paradise : Final Fantasy Origin. Et comment pourrait-il être moins, les super-héros les plus puissants de la planète ont également fait une apparition avec le dernier trailer de Marvel’s Avengers : Guerre pour Wakanda.

Après Kate Bishop et Hawkeye, un nouveau personnage arrive au titre de Square Enix. Rien de plus et rien de moins que la mythique Black Panther ou Black Panther, telle que nous la connaissons dans ces pièces. Et cela vient avec beaucoup de travail devant lui.

Pour l’instant, le puissant super-héros est accompagné d’un nouvel emplacement. Évidemment, il ne peut s’agir que de son pays, le Wakanda. Dans ce biome particulier, nous devrons affronter Ulysses Klaw, qui dans l’univers cinématographique Marvel a été joué par Andy Serkis.

Ce méchant, avec ses sbires, tentera d’envahir le royaume de T’Challa, mettant le protagoniste en danger. Heureusement les Avengers, ils vont rejoindre leur ami Black Panther pour l’aider à sauver la situation.

Marvel’s Avengers : War for Wakanda sortira en août et sera gratuit pour tous les joueurs possédant le titre principal. On verra si petit à petit le jeu vidéo parvient à décoller, après un lancement avec moins de contenu que nous l’aurions souhaité.

