Square Enix nous laisse l’annonce du projet Triangle Strategy

Vouliez-vous un Final Fantasy Tactics? Eh bien, prenez une annonce de projet Triangle Strategy. Un TRPG qui arrivera en 2022.

L’une des grandes surprises que l’on a pu voir dans le Nintendo Direct ce matin a été, sans aucun doute, le annonce du projet Triangle Strategy. C’est le nouveau jeu de rôle tactique que nous propose Square Enix. Et à cause du style artistique, vous saurez sûrement de qui vient.

En effet, ce sont les mêmes que nous a apportés Octopath Traveler. Cependant, à cette occasion, on met de côté le RPG traditionnel et on passe du côté des jeux tactiques. Par grilles. À tour de rôle. Et avec de nombreux personnages. Comment nous l’aimons.

Cependant, il faut avouer que Nintendo nous a un peu menti sur le contenu de leur événement. S’ils nous disaient que c’était pour parler de jeux qui sortiraient d’ici l’été 2021, il s’avère que Le projet Triangle Strategy ne verra le jour qu’en 2022. Eh bien oui, il y a une démo disponible en ce moment pour l’essayer. Mais ce n’est pas le lancement officiel du jeu.

En plus du système de combat basé sur les jeux classiques de TRPG, ce titre comporte un certain nombre d’éléments qui le définissent un peu. Parmi eux se trouve la prise de décision. Au cours de la présentation, nous avons vu comment ce que nous choisissons pendant le jeu changera beaucoup l’histoire. De plus, ce que nous faisons se reflétera également dans les personnes qui rejoindront l’équipe.

Et comme si cela ne suffisait pas, l’environnement jouera un rôle très important. Des éléments qui peuvent être gravés, des raccourcis que nous pouvons prendre. Ou se cacher des endroits pour se couvrir. Ce sont des éléments que l’on ne voit généralement pas dans un jeu de rôle tactique. Mais de la même manière que nous avons vu des nouvelles dans Octopath Traveler, nous les aurons dans ce projet Triangle.

D’ailleurs, le titre est provisoire. Mais bon, il en était de même pour celui avec les huit voyageurs et à la fin, il est resté ainsi.