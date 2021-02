Square Enix nous laisse l’annonce de Final Fantasy VII Remake Intergrade

Si l’oncle Nomura ne le fait pas, personne ne le fait. Parce que lui seul peut faire l’annonce de Final Fantasy VII Remake Intergrade et rester si chaud.

C’était un secret de polichinelle et on pouvait le voir venir de loin. Mais tant qu’il n’a pas été confirmé, nous ne l’avons pas vu clairement. Square Enix, à travers l’état des lieux ce soir, nous a laissé le Annonce de Final Fantasy VII Remake Intergrade. Ou ce qui est pareil, le mélange final du cloud et de l’entreprise. Et qui sinon mieux pour le faire que le roi de ce type de version: Titus Nomura.

Ceci est une histoire supplémentaire dans laquelle nous contrôlerons yuffie pendant un chapitre spécial. Il y aura de nouveaux ennemis et l’intrigue nous montrera ce qui arrive au ninja avant qu’elle ne «rejoigne» l’équipe. Bien entendu, cet «Intergrade» arrivera comme exclusif à PlayStation 5, vous ne pourrez donc pas y jouer sur la version PlayStation 4 et devrez être acheté séparément en tant que DLC payant normal.

Cependant, ne vous inquiétez pas, cher coupable, si vous possédez déjà le jeu sur la console Sony de la génération précédente, vous n’aurez pas à acheter à nouveau Final Fantasy VII Remake. Si vous possédez le jeu sur PS4, le passage sur PS5 sera totalement gratuit. Et aussi les jeux que vous aviez déjà seront passés.

Le jour choisi pour voir la lumière sera le 10 juin prochain. Autrement dit, dans à peine quatre mois, nous pourrons continuer l’histoire de Final Fantasy VII Remake … pour un petit prix, bien sûr.

Par conséquent, pour le moment, son arrivée sur PC ou Xbox Series X | S n’est toujours pas disponible. Et est-ce le même Square Enix parle juste d’une version pour cet Intergrade: celui pour PS5.