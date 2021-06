Square Enix nous laisse enfin voir une bande-annonce pour Baylon’s Fall

C’était difficile de le revoir, mais nous avons enfin une bande-annonce pour Babylon’s Fall. Ce devait être à la conférence Square Enix.

Cela fait très longtemps qu’on ne nous a pas parlé de ce jeu pour la première fois. Mais ce n’est que jusqu’à maintenant, lors de la conférence Square Enix de l’E3 2021, que nous n’avons pas pu voir autre chose. Attentif, nous avons déjà Bande annonce de Babylon’s Fall. Et ce n’est pas aussi bête que nous l’espérions.

Le jeu, qui n’a pas encore de date de sortie, a également confirmé son arrivée sur PlayStation 5. Ainsi, cette plateforme rejoint celles qui avaient déjà été annoncées : PlayStation 4 et PC. De plus, il y aura bientôt une bêta fermée. Si vous souhaitez y accéder, vous pouvez passer par ce lien pour vous inscrire.

Les développeurs ont confirmé que la bêta se déroulerait en trois phases. Chacun avec des « objectifs » différents à tester. En juillet ce sera le premier d’entre eux et se concentrera sur PC (via Steam). Le second sera celui qui testera les fonctionnalités sur PlayStation 4 et le troisième sur PlayStation 5. Cependant, aucune date approximative n’a été donnée pour ces deux derniers.

Dans Babylon’s Fall, nous prendrons le contrôle d’une équipe de héros qui, en multijoueur coopératif, devront entrer dans la tour pour vaincre et sauver tous les obstacles qui se présentent. Bien entendu, la coopérative sera limitée à quatre joueurs et promettra plus de contenu supplémentaire après le lancement. Ce qu’ils n’ont pas dit si gratuit ou pas…