Square Enix nie catégoriquement les rumeurs d’acquisition possibles

Mettre à jour: L’éditeur Square Enix a maintenant publié une déclaration indiquant: « Bloomberg a signalé aujourd’hui que plusieurs acheteurs souhaitaient acquérir Square Enix. Cependant, ce rapport n’est basé sur aucune annonce de SQUARE ENIX HOLDINGS CO., LTD. Nous ne le faisons pas. envisagez de vendre l’entreprise ou une partie de ses activités, et nous n’avons reçu aucune offre d’un tiers pour acquérir la société ou une partie de ses activités. «

Histoire originale: Depuis que les premiers rapports affluent sur le rachat de Bethesda par Microsoft (ce qui, bien sûr, s’est avéré tout à fait exact), les rumeurs ne manquent pas concernant les acquisitions supplémentaires de sociétés de jeux vidéo. Cependant, jusqu’à présent, aucune de ces spéculations n’a eu de poids réel.

Il y a cependant une nouvelle rumeur sur le bloc, et elle vient d’une source réputée à Bloomberg au Japon. Selon un rapport récemment publié, plusieurs parties seraient intéressées par la reprise de l’éditeur japonais Square Enix. Cependant, ledit rapport est assez léger sur les détails – nous ne savons pas s’il s’agit de Square Enix dans son ensemble, de l’activité de jeux vidéo de Square Enix ou de l’activité de divertissement plus large de Square Enix.

En tant que tel, nous ne tirerons encore aucune conclusion – mais cet avertissement n’empêchera pas les gens de susciter des spéculations rampantes en ligne. Après tout, l’acquisition de Bethesda, mentionnée ci-dessus, par Microsoft, pour 7,4 milliards de dollars, donne l’impression que tout est possible – même si l’on suppose que l’achat de Square Enix coûterait beaucoup plus cher.

Bien sûr, il est difficile de ne pas penser également à la situation de Sony à ce stade. Le fabricant de PlayStation entretient clairement une relation étroite avec Square Enix en ce moment, avec des jeux comme Final Fantasy VII Remake Intergrade (juin), Final Fantasy XVI (TBA) et Forspoken (2022), tous épinglés en exclusivité sur la console PS5. Mais ensuite, Bethesda avait conclu des accords avec Sony sur Deathloop et Ghostwire Tokyo, n’est-ce pas?

Mais encore une fois, nous n’allons pas encore trop lire ce rapport. Les grandes entreprises évaluent toujours leurs options, mais cela ne signifie pas nécessairement que quelque chose se produira réellement. Si plus d’informations commencent à apparaître dans un proche avenir, nous ne manquerons pas de vous tenir au courant.