Square Enix ne prévoit pas de publier plus de jeux Kingdom Hearts sur Switch

L’une des caractéristiques de Kingdom Hearts est son caractère multiplateforme, car bien qu’il soit né en exclusivité Playstation 2, au fil des années, de nouvelles livraisons ont été publiées sur différentes consoles. Après avoir traversé PS2, PS3, PS4, Gameboy Advance, PSP, appareils mobiles, Xbox One, Nintendo DS et 3DS, Commutateur sera la prochaine console à recevoir un jeu de la saga réalisé par Tetsuya Nomura.

Cependant, les fans qui espéraient pouvoir jouer d’autres titres de la série en Commutateur ils ont frappé une chanson dans leurs dents, parce que Square Enix n’a pas l’intention de publier plus de jeux vidéo Kingdom Hearts sur la machine hybride de Nintendo. Cette nouvelle a été confirmée par Nomura lui-même à travers une interview avec le média Passionné de Nintendo.

Tel que rapporté par les Japonais, initialement l’idée de développer des ports de jeux existants avait été envisagée de la saga, mais il a finalement été écarté en raison des difficultés techniques liées à leur réalisation. Malgré cela, Nomura a ajouté que Nintendo Switch est une console très intéressante où vous avez toujours voulu faire quelque chose. Et bien qu’il ne puisse pas parler d’autres jeux de Square Enix auquel il n’a pas participé, la création a laissé tomber il est possible qu’une autre de ses œuvres soit lancée sur cette plateforme.

À moins qu’il y ait un grand tournant dans le cours des événements, le catalogue de Commutateur Nintendo Vous ne recevrez qu’un seul jeu de la série: Kingdom Hearts Melody of Memory. Ce titre combinera action et rythme et sortira dans le monde entier, également pour PlayStation 4 et Xbox One, le prochain 13 novembre.

