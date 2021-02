Square Enix lance le nouveau gameplay de «NieR Replicant»

Le lancement de « Automates NieR«En 2017, c’était l’un des plus grands succès commerciaux de jeux d’action et d’aventure édités par Square Enix ces dernières années, il ne serait donc pas rare qu’elle attire à nouveau l’attention sur son premier opus sorti en 2010, qui jusqu’à présent était resté un petit bijou culte.

Yoko taro en collaboration avec l’équipe de développeurs de ce titre, ils ont uni leurs efforts pour créer une nouvelle version entièrement renouvelée dudit jeu lancée en 2010, en adaptant de nouveaux systèmes de combat, des scénarios remasterisés et une nouvelle bande-son, en la baptisant du nom de « Réplicant NieR».

Après quelques mois d’anticipation de la part des fans, l’équipe de développement derrière le jeu a publié un premier aperçu prolongé de son gameplay avec un total de neuf minutes.

La vidéo s’ouvre avec le protagoniste parlant avec ses compagnons Kaine Oui Weiss, le grimoire parlant. Ces personnages ne pourraient pas communiquer avec des villageois masqués qui parlent une langue inconnue, tout cela avant d’entrer dans un mystérieux donjon.

Après une première séquence de combat, le protagoniste croise un grand boss en forme de Golem, qui est composé d’un grand nombre de cubes, émettant des attaques avec de grandes sphères d’énergie rouges dans le pur style des jeux «bullet hell» ., qui est déjà une caractéristique commune dans les jeux de la franchise « NieR».

La vidéo montre certaines similitudes avec l’esthétique présentée dans « Automate», Surtout à cause de sa palette de couleurs et de la façon dont l’angle de caméra change dans ses sections de plate-forme, transformant le jeu en« side-scrolling »pendant de brefs instants.

Le combat est également présenté de manière similaire en termes de type d’armes à utiliser, l’utilisation de la parade au combat. Bien que dans ce titre nous n’ayons pas de drone, Weiss Il est présenté comme un artefact magique qui projette des ombres sur les ennemis.

Cette version renouvelée du jeu porte le titre d’un kilomètre de « NieR Replicant voir 1.22474487139…« , Avec une date de sortie prévue pour le 22 avril 2021, et aura des versions pour PC, PS4 Oui Xbox One. Ce remake est basé sur la version exclusive au Japon et non sur l’international, qui a un caractère plus adulte comme personnage principal.