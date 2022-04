Square Enix lance la bande-annonce de Kingdom Hearts IV

le développeur Square Enix a récemment célébré le 20e anniversaire de »Coeurs du Royaume ». Maintenant, pour continuer la célébration, la bande-annonce officielle du prochain épisode de la franchise a été dévoilée : »Kingdom Hearts IV ». Dans le nouvel aperçu, nous pouvons voir le retour de Sora et ses batailles contre des géants dans la grande ville de Quadratum, une ville expansive qui a été placée comme le plus grand monde unique de la franchise.

Dans le clip, on peut également voir les personnages emblématiques de Donald et Dingo, ainsi qu’une apparition du mystérieux personnage Strelitzia. Lors d’une conférence de presse, Square Enix a déclaré :

« Sora fait un retour triomphant avec un look mis à jour au début d’une nouvelle histoire épique intitulée » Lost Master Arc « . En commençant par Sora s’engageant dans une bataille de boss contre un ennemi géant, les joueurs découvrent le Quadratum, une grande et vaste ville située dans un monde magnifique et réaliste comme jamais vu auparavant dans la série KINGDOM HEARTS.

« De plus, cela verra le retour des compagnons familiers de Sora, Donald et Goofy, ainsi que la première apparition de Strelitzia, un nouveau personnage mystérieux qui apparaît devant Sora dans ce nouveau décor étrange », a-t-il poursuivi.

Le dernier opus de la série principale était »Kingdom Hearts III », un jeu sorti en 2019, après une décennie de développement. Le développement du titre a commencé en 2005, mais il n’a été annoncé qu’en 2013. Le troisième opus a rencontré un grand succès, de nombreux joueurs le considérant comme le plus fort de la franchise.

Le prochain »Kingdom Hearts IV » ouvrira un nouveau chapitre dans les aventures de Sora, après la fin cliffhanger de son prédécesseur. Selon les rapports, le jeu suivra les événements de »Kingdom Hearts X » et »Kingdom Hearts III ».

La franchise »Kingdom Hearts » a débuté en 2002, dans le cadre d’un effort de collaboration entre Square Enix et La compagnie Walt Disney. Le jeu vidéo implique des personnages attachants de films Disney, ainsi que des personnages de » Final Fantasy », donnant lieu à l’une des collaborations les plus étranges du monde du jeu, mais toujours l’une des sagas les plus appréciées des fans.