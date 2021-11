Square Enix insinue que Crystal Dynamics était le mauvais développeur pour Marvel’s Avengers

Square Enix Marvel's Avengers Xbox One

Rassemblez votre équipe composée des plus grands héros de la Terre, maîtrisez vos pouvoirs et réalisez vos rêves de super-héros!Marvel's Avengers débute lors du A-Day, où Captain America, Iron Man, Hulk, Black Widow et Thor célèbrent l'inauguration d'un nouveau quartier général. Cependant, la journée vire au cauchemar lorsqu'un mystérieux ennemi provoque une catastrophe, entraînant la destruction d'une grande partie de la ville.Les Avengers sont considérés comme responsables de la tragédie et se séparent. Cinq ans plus tard, alors que les super-héros sont devenus hors-la-loi, le monde fait face à une terrible menace et le seul espoir pour le sauver est de rassembler les plus grands héros de la Terre. Un jeu solo mais aussi un jeu coopératif! Jouez en équipe en ligne allant jusqu'à quatre joueurs!Découvrez l'expérience de jeu Avengers ultime.