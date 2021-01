Square Enix enregistre les noms liés à Final Fantasy VII

La société japonaise publie l’enregistrement de deux titres et d’un logo lié à Final Fantasy VII.

Square Enix ne s’arrête pas ces derniers temps avec le septième volet de Final Fantasy. Sans surprise, c’est l’un de ses développements les plus populaires de tous les temps. Ils ont sorti l’un des remakes les plus réussis de l’année dernière, son méchant est entré dans le légendaire Super Smash Bros.Ultimate, et pour couronner le tout, nous savons que plus de jeux vidéo arrivent dans le même univers. Le dernier point n’était toujours pas clair, que Square Enix devait nous surprendre en début d’année avec un enregistrement de deux noms et un logo lié à Final Fantasy VII tel que rapporté par certains traducteurs.

Les deux noms enregistrés sont Ever Crisis et le premier soldat. Le premier concerne les différentes préquelles du monde de Final Fantasy VII, sous-titré Avant la crise et la crise. Au cas où Square Enix voudrait nous surprendre avec une histoire située avant le remake, ils pourraient nous parler d’événements passés sous l’égide de ce nom. Le second fait référence au méchant central de son histoire, Sefirot, avec qui il a lancé le projet SOLDIER et les terribles expériences qui y sont liées. Le logo enregistré avec ces noms est celui de Shinra, la compagnie d’électricité responsable de nombreux événements de l’histoire de la saga.

Ces disques n’auraient pas à signifier quoi que ce soit, mais lorsque le nom de Final Fantasy VII apparaît, les fans sont à juste titre agités. Les choses sont particulièrement tendues avec l’arrivée imminente de plus de suites après le remake du premier opus, qui laisse tomber des choses sur l’avenir de la franchise dans son argumentation. Ajoutez à cela que ce n’est que la première partie du jeu original et nous avons toutes les raisons de garder un œil sur tout ce qui pourrait survenir dans les années à venir.