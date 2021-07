Square Enix confirme la date de sortie de War for Wakanda

On connaît enfin la date de sortie de War for Wakanda, la nouvelle extension gratuite de Marvel’s Avengers.

Les Avengers ont à nouveau besoin de notre aide, alors qu’une guerre pour Vibranium se profile. Alors, allez préparer les griffes puisque le Date de sortie de War for Wakanda c’est plus proche qu’il n’y paraît.

Malgré quelques revers, Square Enix et Crystal Dynamics ne veulent pas laisser mourir les Avengers de Marvel. Par conséquent, le studio continue de travailler sur de nouveaux contenus pour le jeu. Et la prochaine extension nous emmènera au pays de T’Challa. Concrètement, ce sera le 17 août prochain lorsque le nouvel arc narratif arrivera à la dernière aventure des héros les plus puissants de la planète.

De cette façon, nous aurons Black Panther, un nouveau héros avec qui sauver le monde après Kate Bishop et Hawkeye. De plus, War for Wakanda apporte également le méchant Ulises Klaw, plus d’ennemis ou de nouvelles missions solo et multijoueurs, entre autres.

De plus, tout ce contenu peut être apprécié dans Wakanda lui-même, le nouveau biome ajouté au titre. Allez, nous aurons plus qu’assez de nouvelles.

Quoi qu’il en soit, le studio a prévu le streaming d’une nouvelle War Table pour le 16 août, dans laquelle ils dévoileront toutes les nouvelles que l’extension nous apportera.

Enfin, si vous n’avez pas encore essayé le titre, profitez du fait que depuis hier jusqu’au 1er août, nous pouvons télécharger et jouer gratuitement à Marvel’s Avengers sur PlayStation 4, PS5, PC, Steam et Stadia.

Pour fêter cela, nous aurons des bonus d’expérience, de nouveaux objets cosmétiques et surtout une réduction du prix du jeu vidéo. Aussi, les progrès réalisés ce week-end seront maintenus si nous obtenons la version complète.

Allons-y !