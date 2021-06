Square Enix confirme la date de sortie de NieR Reincarnation

Square Enix confirme la date de lancement de NieR Reincarnation en Europe. Le mois prochain, nous pourrons le télécharger.

Après avoir connu un certain succès au Japon et sur le continent asiatique en général, on connaît enfin le Date de sortie de Nier Reincarnation, le nouvel opus de la saga mobile, en Occident. Ce sera à partir du 28 juillet 2021 prochain.

Nous nous attendions à une annonce imminente après l’ouverture de la période de réservation, et elle l’a été. IGN a récupéré l’exclusivité où Square Enix et Platinum Games n’ont pas tardé à détailler la date de lancement de ce spin-off de la saga Nier, qui sera un jeu gratuit avec des achats in-app, pouvant obtenir des améliorations ou des objets plus rapidement.

Plus de 300 000 personnes se sont pré-inscrites au jeu depuis lors et ceux qui s’étaient déjà inscrits sur l’App Store ou Google Play auront un avantage, puisqu’ils obtiendront la monnaie du jeu avec un certain nombre de gemmes, pour y obtenir des invocations. .

Au fur et à mesure que de nouvelles pré-inscriptions sont ajoutées, l’éditeur ajoutera plus de récompenses pour le point de départ.

NieR Ré[in]Carnation, son titre définitif, est un RPG au tour par tour qui suit la ligne des versements précédents et nous prendrons le contrôle d’une fille qui se réveille dans un royaume appelé The Jail. Pour sortir de là, elle est aidée par un fantôme nommé Mama qui l’aide dans le but de retrouver ses souvenirs perdus.

Le jeu est supervisé par les principaux licenciés, avec le directeur créatif Yoko Taro, le compositeur Keiichi Okabe et le producteur Yosuke Saito. Le succès a été tel qu’au Japon, il a dépassé les 10 millions de téléchargements en quelques jours.