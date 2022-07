Square Enix attend à nouveau Forspoken pour PlayStation 5

Le jeu des créateurs de Final Fantasy XV est parti pour 2023. Des créateurs de Final Fantasy XV, Forspoken RPG pour Playstation 5 et PC a été reporté une fois de plus, cette fois du 11 octobre 2022 au 24 janvier 2023. Square Enix a qualifié la décision de «stratégique».

La déclaration indique que l’action du jeu est déjà terminée – Luminous Productions termine maintenant le polissage.

Cependant, après s’être entretenu avec des partenaires clés, Square Enix est arrivé à la conclusion qu’il serait préférable de lancer le jeu en 2023.

Forspoken est une nouvelle franchise majeure pour Square Enix, et la société semble vouloir s’assurer qu’elle a le lancement le plus sûr possible dans une saison calme où le jeu n’a pas à rivaliser pour attirer l’attention du public avec de nombreux autres titres de haut niveau.

Les sorties de cet automne incluent God of War: Ragnarok, Gotham Knights et Hogwarts Legacy.

Dans la même période, Square Enix se prépare également à publier plusieurs jeux pour les fans de RPG japonais, dont le remaster Crisis Core : Final Fantasy VII et le nouveau Star Ocean. De nouvelles démonstrations de Forspoken se dérouleront jusqu’à la fin de l’été.

La prochaine grande présentation des nouveaux jeux Ubisoft aura lieu le 10 septembre. La société promet de faire plusieurs annonces et de parler du développement de projets déjà annoncés.

Il est prévu que c’est dans le cadre de l’Ubisoft Forward de septembre qu’un nouveau volet d’Assassin’s Creed sera présenté.

L’éditeur accordera aussi certainement beaucoup d’attention à l’action pirate Skull & Bones et au jeu AAA dans l’univers Avatar de James Cameron – ils devraient sortir en novembre.

De plus, Ubisoft continue de travailler sur des remakes de Splinter Cell et Prince of Persia : The Sands of Time, Beyond Good & Evil 2, le nouveau Ghost Recon, The Division et d’autres projets.