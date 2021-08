Square Enix annonce le livre de recettes Final Fantasy XIV

Le livre de recettes Final Fantasy XIV nous dévoilera les secrets pour devenir le parfait cuisinier dans la vraie vie.

Je ne sais pas comment, mais pour une raison quelconque, il ne m’était pas venu à l’esprit de penser à l’existence d’un Livre de recettes Final Fantasy XIV. Je ne sais pas pourquoi cela n’a pas été annoncé au Fan Fest. Quiconque a passé suffisamment d’heures sur le jeu sait que le niveau de détail de ses assiettes est insensé. En fait, devenir chef est l’un des meilleurs moyens de gagner de l’argent.

Intitulé The Ultimate Final Fantasy XIV Cookbook, c’est l’outil ultime pour les cuisines du jeu. Les précommandes pour l’obtenir sont désormais ouvertes afin que nous le recevions à temps pour sa date de sortie, le 9 novembre. Nous avons donc quelques jours pour faire un banquet comme Dieu l’a prévu pour recevoir l’extension Endwalker.

Attentif, car le petit livre apporte tout. 192 pages de recettes de toutes les extensions et recoins du monde Hydaelyn. Chacun d’eux classé par sa difficulté, son temps de préparation et s’il convient aux végétariens. Et en bonus, le prologue est écrit par Yoshi-P lui-même. Bien sûr, il est évalué à 34,99 €.

Vous pouvez voir sa bande-annonce curieuse ci-dessous, mais essayez de ne pas faire baver l’écran.

Ce qui cause Final Fantasy XIV Online ces derniers temps n’a pas de nom. Ses développeurs prennent soin de leur communauté dans les moindres détails, comme essayer de ne pas activer les phobies. Toute la route est aplatie de sorte que l’arrivée de sa quatrième extension, Endwalker, est le point culminant que de nombreux joueurs attendent avec impatience.

Cet éditeur réserve déjà le livret. Personne ne me quitte sans les mythiques cupcakes au café ou une bonne salade de dodo. La stratégie commerciale de Square Enix sur la façon de démarrer le train de battage publicitaire fonctionne trop bien.