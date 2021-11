Square Enix annonce la date de Spider-Man dans Marvel’s Avengers

Nous avons déjà une date pour Spider-Man dans Marvel’s Avengers, en plus de la nouvelle feuille de route du jeu vidéo de super-héros.

Le bon vieux Peter Parker est sur le point de se lancer dans une croisade aux côtés des héros les plus puissants de la planète. Cela a pris plus de temps que prévu, mais nous avons enfin déjà date pour Spider-Man dans Marvel’s Avengers. Sera-ce le petit coup de pouce dont le titre a besoin pour finir de convaincre les fans ? C’est compliqué, mais au moins ça aide, ne serait-ce que pour le moment aux possesseurs d’une console Sony.

Une grande puissance…

Que le jeu vidéo Square Enix n’ait pas fini de décoller est un fait. Ce n’est pas un mauvais titre, mais il manque encore de contenu pour un jeu en tant que service. Bien sûr, il faut reconnaître que l’étude ne baisse pas les bras et continue d’ajouter du contenu avec une certaine régularité. De cette façon, très récemment, nous avons eu War For Wakanda, la dernière campagne avec Black Panther comme protagoniste. Et avant cela, les aventures de Kate Bishop et Hawkeye sont également venues nous donner plus d’heures de plaisir.

Maintenant, c’est enfin au tour de notre sympathique voisin préféré, qui arrivera en tant que personnage jouable exclusivement pour PlayStation 4 et 5. Et ce sera ce mois-ci à partir du 30, quand il le fera avec sa propre campagne sous le bras, plus beaucoup de nouveau contenu pour toutes les plateformes.

Et c’est qu’en dehors du wall-crawler, nous aurons enfin la première incursion tant désirée pour Marvel’s Avengers. Discordant Sound, c’est ainsi qu’il s’appelle, aura Ulysses Klaw comme principal méchant après les événements de War for Wakanda. Cette nouvelle mission nous obligera plus que jamais à prendre en compte nos trois collègues, et à élaborer avec eux la stratégie à suivre.

En dehors de cela, nous aurons de nouveaux objets cosmétiques, une augmentation du niveau de puissance à 175, différents événements temporaires et plus d’objectifs hebdomadaires. Nous verrons comment tout cela convient aux Avengers de Marvel.

Allons-y !