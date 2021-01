Square Enix annonce la date de sortie de Dragon Quest Tact

Date de sortie de Dragon Quest Tact annoncée pour le marché occidental. C’est le jeu mobile de Square Enix.

Ce n’est pas un secret que Square Enix a un penchant pour les jeux mobiles. Nous avons déjà vu plusieurs titres destinés aux appareils intelligents et certains d’entre eux sont très choyés. Le prochain à arriver a les heures comptées pour voir la lumière dans notre pays depuis le Date de sortie de Dragon Quest Tact.

Le jeu est un nouveau spin-off de la franchise Legendary Hero axé sur le gameplay tactile. Son lancement est prévu le 27 janvier prochain dans l’Ouest, bien que l’heure exacte dépendra de la durée de la maintenance hebdomadaire des serveurs.

Cette fois, l’objectif du jeu est de créer une équipe de monstres typiques de la saga qui se battront à tour de rôle sur un plateau à damier. De cette façon, la collecte est servie. Ou plutôt, les roues de la chance pour obtenir des personnages ou des monstres spéciaux et autres. Quelque chose de similaire à ce que nous avons avec Guerre des visions, dans la version tactique de Final Fantasy Brave Exvius.

Le jeu a eu la participation de grands historiques de la saga. Ainsi, dans les coulisses, nous avons retrouvé Yuji Horii, Koichi Sugiyama et Akira Torityama lui-même. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez désormais vous inscrire depuis l’AppStore et depuis Google Play pour accéder au jeu dès qu’il sera disponible dans notre pays. En guise de récompense de lancement, nous aurons un beau (gros, pas joli) King Slime pour tout le monde.

Sera-ce le début des grandes annonces de la saga pour son 35e anniversaire? Du moins, en Occident, ça l’est. Désormais, nous ne pouvons qu’attendre l’annonce de Dragon Quest XII … ou autre.