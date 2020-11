Square Enix ajoute Kate Bishop aux Avengers de Marvel

Les héros les plus puissants du monde se préparent à accueillir un nouveau membre. Nous accueillerons bientôt Kate Bishop à Marvel’s Avengers.

Depuis que le titre sur The Avengers est apparu il y a un peu plus de trois mois, son nombre de joueurs a été considérablement réduit. Pour résoudre ce problème, il est essentiel d’ajouter plus de contenu. Heureusement, nous n’aurons pas à attendre longtemps, car un nouveau personnage est sur le point d’arriver. Nous aurons Kate Bishop dans Avengers de Marvel.

Le titre Square Enix a commencé assez fort, mais avec le temps, il a perdu de la vitesse. Cela pour un jeu en service représente un gros problème, puisque sa durée de vie dépend du nombre d’utilisateurs qui continuent d’assister régulièrement à l’aventure. Mais le 8 décembre, un nouveau membre fera son apparition, apportant son propre arc d’histoire et des missions spécifiques sous son bras.

Operation: Kate Bishop – Taking Aim est le nom de cette mise à jour de contenu, qui en revanche sera entièrement gratuite pour les propriétaires de jeux. Dans ce document, l’archer expérimenté tente de localiser son père et mentor Clint Barton, qui a disparu dans d’étranges circonstances. Cette nouvelle intrigue se déroule quelque temps après la campagne principale et nous présentera également un nouveau méchant, Super-Adaptoid.

Plus tard l’année prochaine, nous continuerons avec le prochain DLC, Hawkeye – Future Imperfect où bien sûr nous aurons Hawkeye comme personnage jouable. De la même manière et si tout se passe bien, nous devrions recevoir plus tard de nouveaux personnages et des arcs d’histoire. Le seul confirmé à ce jour est Spider-Man, bien que exclusivement pour les consoles Sony.

Espérons que ce soit la première pierre pour que les Avengers de Marvel prennent un peu leur envol et ne se produisent pas comme Anthem par exemple.

Allons-y!