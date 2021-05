Square Enix a annoncé le remake de Dragon Quest III HD-2D

Le dernier livestream de Dragon Quest nous a apporté de grandes surprises, comme le remake annoncé de Dragon Quest III HD-2D.

Si celui des nouveaux styles de jeu pour Dragon Quest vous apporte un peu de calme, les gars de Square Enix pensent à tout. Si vous voulez du classique, vous aurez du classique avec le nouveau Dragon Quest III HD-2D Remake annoncé.

D’accord, oui, ce n’est pas le « classique » classique, mais un petit nettoyant pour le visage ne fait de mal à personne, non? Du moins, face à un titre avec plus de 20 ans derrière lui. Alors si vous êtes fans de la saga et que vous cherchiez un moyen de pouvoir jouer les premiers, voici les réponses à vos prières.

Le style du titre (que vous pouvez voir ci-dessous avec une belle bande-annonce), nous rappelle beaucoup ceux vus dans des jeux comme Octopath Traveler, ce qui montre clairement que Square Enix ne cède pas sans en être complètement sûr.

Le jeu a certainement l’air coloré et accrocheur, un vrai régal pour les fans de la série. Malheureusement (et sans surprise), nous n’avons aucun détail sur les plates-formes sur lesquelles il sera publié ou la date exacte de celui-ci, bien qu’une sortie mondiale simultanée soit prévue. Attendez-vous avec impatience le classique Dragon Quest, coupable? Nous voulons certainement.