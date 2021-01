Squadron 51 est un PS4 Shoot ‘Em Up à l’intérieur d’un film de science-fiction des années 1950

Un coup d’oeil à Squadron 51, et vous saurez exactement ce qu’il vise. De l’éditeur Assemble Entertainment, il s’agit essentiellement d’un shoot ’em up 2D, mais c’est la présentation qui le distingue. Alors que la plupart des shmups sont super colorés avec des arrière-plans futuristes, celui-ci va dans l’autre sens, adoptant le look et la sensation d’un film de science-fiction des années 50.

Cela signifie un aspect granuleux en noir et blanc lorsque vous pilotez un avion de combat de la vieille école contre des OVNI brillants et tournants. Cela ressemble certainement à la partie, mais qu’en est-il du jeu lui-même? Eh bien, vous aurez le choix entre quatre avions et vous pourrez les personnaliser avec une série d’armes spéciales. Les niveaux seront rythmés par des cinématiques FMV, ce qui devrait être un régal. Il prend même en charge la coopération avec un deuxième joueur si vous souhaitez faire équipe avec un ami.

Squadron 51 arrive sur PlayStation 4 en 2021. Que pensez-vous de celui-ci? Êtes-vous fan de l’esthétique de ce jeu? Chocks away dans la section commentaires ci-dessous.