Spy x Family : vingt studios d’animation se sont battus pour adapter l’anime

Alors que de nombreux fans ont applaudi le travail de CloverWorks Oui witstudio dans sa fidèle adaptation de »Espion x Famille », au moment de penser à produire l’anime, il y avait 18 autres studios qui se battaient pour adapter et animer l’histoire créée par Tatsuya Endō.

Le président de Wit Studio et producteur exécutif en chef de »Spy x Family », George Wada, a révélé à Anime NYC que son studio faisait partie des vingt autres studios en lice pour transformer le manga » Spy x Family » en anime. À la fin, Wit Studio et CloverWorks ont fini par gagner les droits de travailler ensemble sur l’animation.

Wada a déclaré que les deux studios ont collaboré pour assurer le bon déroulement de la production avec le moins de retards possible. Il a également déclaré qu’il espérait que les fans apprécieraient le travail acharné des deux studios sur l’adaptation de Spy x Family afin qu’ils puissent collaborer davantage à l’avenir.

De la même manière, il en a profité pour commenter la raison pour laquelle il pense qu’Anya est tant aimée des fans, citant Baby Yoda comme raison possible, puisque les deux sont assez similaires l’un à l’autre.

L’exécutif a déclaré que Wit Studio avait réalisé la plupart des séquences d’action car le studio avait de l’expérience avec des scènes d’action animées en travaillant sur les trois premières saisons de » Attack on Titan » et » Seraph of the End ».

D’autre part, le studio CloverWorks a commencé comme le célèbre studio Koenji de la société de production A-1 Pictures. Après quelques mois, CloverWorks s’est séparé d’A-1 pour lancer ses propres productions. En plus de »Spy x Family », le studio a adapté »The Promised Neverland » et »My Dress-Up Darling ». Il a également eu ses productions originales comme »Darling in the Franxx » et »Wonder Egg Priority ».

Créé par Tatsuya Endo, » Spy x Family » a conquis le cœur des fans du monde entier avec son histoire sur une fausse famille composée d’un espion, d’un assassin et d’une fille télépathe. Twilight, la meilleure espionne de Westalis, doit exécuter sa mission Opération Strix pour préserver la paix mondiale entre Westalis et Ostania.

Actuellement, » Spy x Family » présente de nouveaux épisodes via croustillant.