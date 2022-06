Spy x Family : une nouvelle collaboration avec Tomagotchi vous permettra de prendre soin d’Anya

L’anime populaire du moment, »Espion x Famille » vient de dévoiler une nouvelle collaboration avec Bandaï avec un nouvel animal de compagnie virtuel Tamagotchi axé sur Anya sous la forme d’un animal de compagnie électronique, qui sera disponible en deux couleurs : un vert qui fait référence à la famille Forger, et un rose inspiré uniquement par Anya. La fille psychique et fauteuse de troubles peut être personnalisée avec différentes tenues, y compris son uniforme Eden Academy, une tenue de sorcière et une tenue de princesse.

Les joueurs devront nourrir Anya en lui nourrissant constamment des cacahuètes, et devront également la garder heureuse en jouant régulièrement à divers mini-jeux avec elle. L’appareil proposera trois jeux : ballon chasseur, un jeu de mots et un autre encore à découvrir. Anya réagira en fonction de vos soins avec plusieurs de ses expressions caractéristiques de l’anime.

Vous pourriez aussi être intéressé par : Spy x Family, l’anime à ne pas manquer : de quoi parle-t-il et où le regarder ?

De même, les Tomagotchi auront de petites animations de Loid et Yor s’ils font du bon travail, mais s’ils ne sont pas pris en charge, Anya finira par s’échapper. L’Anya Tamagotchi sera lancée au Japon en décembre de cette année avec un prix d’environ 19 €, mais sa disponibilité à la vente internationale n’a pas encore été confirmée.

» Spy x Family » a été créé par Tatsuya Endo en 2019 et a été initialement publié en exclusivité pour Saut Shōnen +, une plateforme de manga numérique exploitée par Shuiesha. La comédie familiale sur le thème de l’espionnage est rapidement devenue l’un des titres les plus populaires du service, ses sorties imprimées atteignant un tirage mondial de plus de 21 millions d’exemplaires.

Vous pourriez également être intéressé par : Dragon Ball Super : Super Hero présente un nouveau design de personnage

Maintenant, avec son adaptation animée, il est devenu un favori des fans, beaucoup applaudissant son histoire captivante et son humour hilarant. » Spy x Family » est diffusé via le service Crunchyroll.