Spy x Family : Toutes les informations sur l’histoire et les personnages du nouveau hit d’anime

Pratiquement aucun redémarrage d’anime ne devrait les fans dans le la saison de printemps de cette année ont attendu autant que Espion x Famille. Le premier épisode a déjà été très bien accueilli et promet beaucoup nouveau point culminant de la série. Si vous ne l’avez pas encore Aventure d’espionnage aurait dû regarder, nous vous présenterons brièvement l’histoire et les personnages principaux de l’œuvre ci-dessous.

De quoi parle Spy x Family ?

Commençons par l’histoire de la série animée. Cela tourne autour Crépuscule d’espionnage d’éliteà qui est confiée la mission la plus importante de sa carrière : il doit camoufler une famille retrouvé et son enfant au Académie Eden enregistrer où sa personne cible a été vue le plus souvent. Dans le cadre de sa mission, il doit à terme empêcher une guerre imminente éclate

En effet, Twilight parvient à se constituer une fausse famille en un temps record et sous le mauvais nom Loid Forger agir. Il parvient également à inscrire sa fille à l’académie, cependant, il ne sait pas que sa femme et son petit enfant ne sont pas ce qu’ils semblent être. Voyons en quoi consiste l’illustre famille.

Présentation des personnages principaux de Spy x Family

Comme déjà mentionné, l’objectif de « Spy x Family » est Twilight ou Loid Forger. Il en met un déguisé en psychiatre et a un caractère très cool et rationnel. Il est toujours efficace lorsqu’on lui demande d’accomplir une mission, mais il en va de même pour passer du temps avec sa famille. un côté amical apparaître sur lui. En fait, il avait déjà renoncé au rêve d’avoir sa propre famille, mais celle-ci s’épanouit dans le futur rôle du père de famille formellement.

Loid Forger est le personnage principal de Spy x Family

La femme de notre protagoniste s’appelle Votre bruyère et se fait passer pour un officier. En vérité, cependant, elle est une Maître Assassinqui a un passé sombre. Sans trop vous en dire déjà, elle a dû s’occuper de son frère pendant longtemps. Pour cette raison, elle l’emmène existence en tant que mère extrêmement sérieuse dans la famille Forger et prend soin de sa « fille » de manière très responsable.

Yor est un assassin exceptionnel

Avec ça on y est déjà Bébé des faussaires arrivée: Anya. C’est une fille de quatre ans adoptée par Loid. La raison principale en est qu’ils ne font qu’un avec lui impression extrêmement intelligente pour son âge. Ce que notre personnage principal ne réalise pas, c’est qu’Anya a une nature plutôt simple. Grâce à leur capacité être capable de lire dans les penséeselle semble plus intelligente qu’elle ne l’est.

Anya a une capacité spéciale

Date de début, Nombre d’épisodes, Simulcast & SimulDub : Plus d’informations sur Spy x Family

Spy x Family est une coproduction de Esprit Studio (« Vinland Saga ») et CloverWorks (« Horimiya »). dirige Kazuhiro Furuhashi (« Hunter x Hunter »), tandis que Kazuaki Shimada (« The Promised Neverland ») est responsable de la conception des personnages. Pendant ce temps, la musique vient du groupe japonais (K)NonW_NAMEqui ont déjà travaillé sur « Dorohedoro », entre autres.

L’aventure de l’espionnage a commencé au Japon le 9 avril 2022 et est dans ce pays diffusion simultanée sur Crunchyroll Disponible en version originale japonaise avec sous-titres allemands. Dans l’ensemble, la série animée 25 épisodes et restera donc avec nous jusqu’à et y compris la saison estivale de cette année. Celle-ci s’étend de juillet à fin septembre.

Forger family united © 遠藤達哉/集英社・SPY×FAMILY製作委員会

Au fait, si vous préférez voir « Spy x Family » avec un doublage allemand, il y a une bonne nouvelle : Crunchyroll l’a confirmé sur son site internet un SimulDub de la série et ce sera déjà le cas 16 avril 2022 Démarrer! Dès lors sera tous les samedis à 23h30 sort un nouvel épisode. Au dessous de les enceintes de nos trois personnages principaux dans l’aperçu :

Loid Forger – Tim Knauer (Tengen Uzui dans « Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba »)

– Tim Knauer (Tengen Uzui dans « Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ») Anya Faussaire – Lana Finn Marti (Lee Na-yeon dans « Nous sommes tous morts »)

– Lana Finn Marti (Lee Na-yeon dans « Nous sommes tous morts ») Ton faussaire – Daniela Molina (Fymryn dans DOTA : Dragon’s Blood)

Vous voulez découvrir Spy x Family sur Crunchyroll ? Ou avez-vous peut-être déjà regardé la série animée? N’hésitez pas à nous le dire dans les commentaires !