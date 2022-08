Spy x Family : première date de la deuxième partie de sa première saison

L’anime populaire du moment »Espion x Famille » Il vient de confirmer officiellement sa date de départ. Grâce au site d’anime, le jour exact de la première de la deuxième partie de la première saison de 25 épisodes a été confirmé. Créé par Tatsuya Endo » Spy x Family » suit une famille nouvellement formée de Loid, mieux connue sous le nom d’agent Twitlight, Yor, mieux connue sous le nom d’assassin Thorn Princess, et Anya, une fille psychique nouvellement adoptée.

La particularité de l’intrigue est que chaque membre de la famille se cache des secrets, secrets qui sont encore cachés depuis le dernier épisode sorti de la première partie, l’épisode 12 intitulé »Penguin Park ». Dans une nouvelle affiche colorée, on peut voir les personnages principaux de l’anime, révélant également Stella, le chien blanc qui sera le nouveau membre de la famille Forger.

La société de diffusion TOHObasé à Tokyo, a annoncé en décembre dernier que « Spy x Family » serait divisé en deux parties, avec l’adaptation animée de la série manga bien-aimée réalisée par Avec Studio Oui Travaux de trèfle, et il a été créé pour la première fois en avril de cette année. La série est dirigée par Kazuhiro Furuhashidont le projet de réalisation précédent comprenait l’anime 2019 » Dororo » du studio CARTE.

Kazuaki Shimada était chargé de concevoir les conceptions des personnages, ainsi que de servir de directeur de l’animation en chef avec Kyoji Asano. Akane Fushihara était directeur de la photographie, Akari Saitō était monteur et Shōji Hata était directeur du son. Takuya Eguchi, Saori Hayami et Atsumi Tanezaki étaient chargés d’exprimer respectivement Loid, Yor et Anya dans leur langue d’origine.

Le 13e épisode de l’anime » Spy x Family » intitulé » Stop the Terrorist Bombing Attack » sera diffusé le 1er octobre. Actuellement, vous pouvez voir les 12 premiers épisodes de l’anime via la plateforme de streaming de Crunchyroll.