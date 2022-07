Spy x Family : L’anime à succès revient avec la partie 2 en octobre 2022 !

Au printemps dernier Espion x Famille a conquis d’assaut le cœur des fans d’anime du monde entier. De la Coup d’anime même inventé pendant une courte période 3ème place sur MyAnimeList ! Maintenant, cependant, les fans doivent être patients, car la série ne fait que revenir en octobre 2022 avec la partie 2 revenir.

La famille Forger termine sa mission Spy x Family en octobre

Le high-flyer est donc un soi-disant Split Cour Anime. Les séries sont désignées comme telles, qui le plus souvent 24-26 épisodes inclure – « Spy x Family » sera composé de 25 épisodes – et en deux saisons non consécutives être diffusé. Comme on le sait, l’anime suspend la saison estivale récemment commencée afin de revenir à l’automne.

Un petit avant-goût de ce qu’il y a dedans les 13 derniers épisodes du hit d’anime Loid, Yor et Anya Forger attend livre une vidéo teaser récemment publiée qui révèle la prochaine mission du famille inhabituelle astuces. Entre autres, avec Keith Kepler un nouveau personnage représenté dans l’avant-première qui rendra la vie difficile à nos personnages principaux.

« Spy x Family » a été créé en coproduction à Esprit Studio (« L’attaque des Titans ») et CloverWorks (« The Promised Neverland ») réalisé par Kazuhiro Furuhashi (« Hunter X Hunter »). La série animée est basée sur un anime du même nom Série manga de Tatsuya Endou et est dans le depuis mars 2019 Saut Shōnen +un magazine en ligne de Shueisha Publishing House (« One Piece »).

Celui qui a été publié jusqu’à présent 12 épisodes de la série animée, vous pouvez vous regarder chez Crunchyroll en langue japonaise originale avec sous-titres allemands. De plus, les onze premiers épisodes du show sont déjà alternatifs avec doublage allemand disponible.

La partie 2 de Spy x Family commence en octobre 2022 au Japon.