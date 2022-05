Spy x Family, l’anime à ne pas manquer : de quoi parle-t-il et où le regarder ?

L’animé de »Espion x Famille » est devenu l’un des favoris du public aujourd’hui, car même avec seulement quelques épisodes, il a réussi à captiver les téléspectateurs avec son humour hilarant, son histoire réconfortante, son excellent design de personnage et son art qui se combine parfaitement avec son environnement , chacun de ses épisodes étant une expérience totale. Si vous cherchez un nouvel anime à regarder, »Spy x Family » basé sur le manga de Tatsuya Endo du même nom, n’a pas peur d’être drôle car il touche à des questions politiques et nous offre de grands combats mortels dans les rues, ce qui en fait une production d’animation japonaise à ne pas manquer.

L’anime met en vedette Loid, un espion nommé » Twilight », qui commence une nouvelle mission d’infiltration pour traquer sa prochaine cible. Pour faire ce travail, il devra se créer une fausse famille afin d’entrer dans une école privée que fréquente le fils de sa cible.

Bien que ce soit un défi de taille en soi, les choses se compliquent encore lorsqu’il se rend compte que la fille qu’il finit par adopter, Anya, s’avère avoir des capacités de télépathie et de lecture de pensées. De même, la femme avec laquelle il finit par chasser, Yor, s’avère être un assassin professionnel connu sous le nom de « Thorn Princess », le tout sans le consentement de Twilight.

Alors que chaque membre de cette nouvelle famille essaie de garder son identité secrète, Anya apprend la vraie nature de ses nouveaux parents, mais leur style de vie particulier et leur affection croissante les uns pour les autres aident à équilibrer les séquences plus dramatiques et sérieuses de la série, agissant comme le point principal. de l’animé.

Dès le premier épisode, » Spy x Family » présente un style artistique et d’animation exceptionnel, avec des expressions faciales assez remarquables sur ses personnages et en assemblant des images qui nous donnent un aperçu plus clair du passé de chaque membre de cette famille rare. De plus, bien que la série ait certainement beaucoup de moments comiques, elle comprend également que ses scènes plus dramatiques et basées sur l’action sont tout aussi importantes.

Produit par Avec Studio Oui CloverWorksqui ont participé à de grands animes tels que » Attack on Titan », » Ranking of Kings » et la dernière saison de » Fairy Tail », » Spy x Family » montre un style artistique propre et raffiné dans ses moments les plus calmes qui se détendent ensuite dans des scènes d’action plus intenses, avec une animation plus fluide et plus dynamique qui s’harmonise bien avec certaines des cascades les plus folles que les personnages affichent.

L’un de ses points forts est sans aucun doute la relation des trois personnages principaux, car si dans l’histoire ils s’efforcent de rappeler aux spectateurs leur vie et leurs métiers actuels, il est difficile de ne pas s’attacher à la petite famille qu’ils créent ensemble et voyez comment leur lien se renforce au fur et à mesure que leurs chapitres progressent.

Entre le comportement sérieux de Twilight / Loid, la nature aimante mais maladroite de Yor et l’enthousiasme d’Anya pour les professions de ses nouveaux parents, les trois sont une recette parfaite pour une comédie réconfortante. Anya, dans l’ensemble, vole la vedette avec sa combinaison de connaissances grâce à ses pouvoirs et son émerveillement enfantin à tout ce qui se passe autour d’elle, avec ses expressions faciales et ses commentaires qui égayent n’importe quelle scène.

Cependant, la série se concentre également sur la peur de l’abandon d’Anya et sa détermination à rester avec sa nouvelle famille. En tant que spectateur, on ne peut s’empêcher de sympathiser avec Anya et d’espérer, avec elle, que cette famille perdurera. Alors que Loid et Yor naviguent également dans la nouvelle vie qu’ils se sont créée, les histoires des trois personnages principaux commencent lentement à les rapprocher, qu’ils en soient conscients ou non.

Actuellement, vous pouvez regarder » Spy x Family » via la plateforme de Crunchyroll, avec sa première saison toujours diffusée. L’anime est actuellement déjà considéré comme l’un des plus grands spectacles de ces derniers temps, les téléspectateurs et les critiques lui donnant de bonnes critiques.