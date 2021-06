Spy X Family Chapitre 48 Retardé ?? – Dernières mises à jour sur la date de sortie !

Le plaisir, la comédie, l’action et l’amour sont peu de choses que la famille Spy X a à offrir. Et ce n’est pas tout, le manga est cohérent avec des cliffhangers et de multiples rebondissements. Nous avons déjà vu Yor courir pour sa vie alors que les assassins étaient déterminés à la tuer. Grâce à ses super compétences, elle a pu facilement juger, prédire et agir en fonction, ce qui lui a donné le temps de s’enfuir. Elle est maintenant confrontée à un dilemme si elle doit faire une scène et tuer tout le monde ou fuir la scène et les tuer un par un. Quoi qu’il en soit, Spy X Family Chapter 48 va être fou et nous sommes là pour vous tenir au courant de toutes les dernières mises à jour.

Spy X Family Chapitre 48 Retardé ??

Il a été récemment annoncé que le chapitre 48 de Spy X Family serait sur un court délai. Spy X Family a toujours fait de son mieux pour publier régulièrement des chapitres. Parfois, ils fournissaient même à nos fans des illustrations spéciales pendant les semaines sabbatiques. Mais malheureusement cette fois nous devrons attendre plus longtemps que d’habitude pour connaître les chroniques de la famille des espions.

La date de sortie du chapitre 48 de The Spy X Family est-elle annoncée?

Oui, la date de sortie finale différée a été confirmée. La date de sortie de Spy X Family Chapter 48 est fixée au 27 juin 2021. Alors que la date de sortie initiale aurait été le 13 juin 2021, le retard l’a reportée de 2 semaines. Mais les fans n’ont pas à s’inquiéter car la meilleure séquence d’action est encore à venir dans Spy X Family.

Spoilers de Spy X Family 48 !

Pour l’instant, nous n’avons reçu aucune mise à jour sur les spoilers du chapitre 48 de Spy X Family. Mais si nous devions spéculer, notre meilleure estimation serait le 25 juin 2021. Cela prend du temps car les fuites doivent être traduites par des traducteurs non officiels, puis atteindre la surface d’Internet. Pour plus de mises à jour sur Spy X Family, restez à l’écoute de 45Secondes.fr.

À propos de SPY X FAMILY

SPY X FAMILY a commencé son voyage récemment en 2019 et est depuis publié par Shueisha. La série a terminé un total de 6 volumes dans ce court laps de temps. La raison de son succès est la simple simplicité. L’ambiance amusante et saine qu’il produit est quelque chose que la plupart des mangas n’offrent pas. La plupart des fans prédisent qu’une adaptation en anime sortira bientôt dans les années à venir.

