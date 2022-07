Spy x Family : ce que l’on sait de la famille Desmond dans le manga

La manche de »Espion x Famille » est devenu l’un des plus populaires de ces derniers temps, atteignant une plus grande influence avec la première de son adaptation animée, où nous avons pu suivre de manière animée les aventures du faux mariage entre Loid et ton faussairemais aussi nous captiver et rire avec la participation d’Anya, la fille adoptive aux pouvoirs télépathiques qui donne au programme tout ce dont il a besoin pour devenir la préférée de beaucoup.

Au fil de ses épisodes, « Spy x Family » nous offre plus de détails sur son histoire, puisque nous avons pu rencontrer la compagne et rivale d’Anya à l’école Damien Desmond, fils de l’objectif que Loid veut atteindre pour l’opération Strix, dont dépend la paix dans le monde. Maintenant dans le nouveau chapitre du manga « Spy x Family », un nouveau personnage a été introduit, la mère de Damien Desmond.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Spy x Family : que peut-on attendre de la deuxième partie de la première saison

Le 65e volume du manga omet Anya et Loid et donne de l’importance à Yor, qui quitte sa maison pour trouver quelque chose pour Anya. Lors d’une promenade, il finit par croiser un groupe de mères solitaires faisant des activités d’équipe. Trébuchant sur l’un d’eux, il la sauve avant qu’elle ne tombe. Impressionnée, la femme invite Yor à un match de volley-ball avec ses amis.

Dans ce groupe, il rencontre une femme qui se présente comme melinda desmond, et bien qu’il ne soit pas dit qu’elle est la mère de Damian, elle lui dit qu’elle a un fils dans la même classe et école qu’Anya. On ne sait pas encore comment se déroulera la relation de Melinda avec Yor, ou si ce rapprochement aidera l’opération Strix de Loid à être résolue plus facilement.

Cela pourrait aussi vous intéresser: ‘Hunter x Hunter’ a déjà dix nouveaux chapitres du manga préparés

Il nous faudra encore un peu de temps pour voir le 65e tome de »Spy X Family » présenté dans l’anime, car la première saison de l’adaptation présentera la deuxième partie de sa première saison en octobre de cette année. »Spy x Family » est disponible jusqu’au chapitre 12 via la plateforme de Crunchyroll.