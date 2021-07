« Spriggan » Netflix révèle la bande-annonce et la date de sortie 2022 de l’anime

Netflix a dévoilé une bande-annonce et des images pour le prochain Spriggan anime qui sortira dans 2022.

Spriggan (écrit par Hiroshi Takashige et illustré par Ryoji Minagawa) a été publié dans Weekly Shonen Sunday par Shogakukan de 1989 à 1996. Ce manga légendaire qui a pris d’assaut les années 90 s’est vendu à plus de dix millions d’exemplaires au total, et un film d’animation est sorti en 1998. 30 ans après le début du manga, cette histoire devrait être transformée en une série animée originale de Netflix par David Production qui sortira en 2022.

Cette série est dirigée par Hiroshi Kobayashi, le réalisateur de « Dragon Pilot » et « Kiznaiver ». Le scénario et la composition de la série ont été dirigés par Hiroshi Seko, qui a travaillé sur « Jujutsu Kaisen » et « Banana Fish ». Le concepteur de personnages et directeur d’animation superviseur Shuhei Handa a également travaillé sur « Little Witch Academia ».

Des membres supplémentaires du personnel ont également été annoncés. JNTHED dirigera la conception de la production, Norihito Ishii sera le directeur CG, Osamu Mikasa dirigera la conception des couleurs, Yuji Kaneko sera le directeur artistique et Yosuke Motoki sera le directeur de la photographie.

L’histoire de Spriggan dépeint les aventures de Yu Ominae, un jeune homme qui sert de « Spriggan », un agent spécial de la société ARCAM, une organisation créée pour sceller les reliques d’une ancienne civilisation.

Une grande civilisation existait autrefois sur cette Terre. Possédant des connaissances et des prouesses scientifiques dépassant de loin celles de l’homme moderne, les reliques de cette ancienne civilisation restent cachées à travers ce monde même maintenant. Alors que les réseaux de communication à grande vitesse couvrent le monde et que les yeux scrutants des satellites sont capables de révéler tous les secrets, les armées des grandes nations s’affrontent alors qu’elles cherchent à découvrir et à rechercher ces artefacts, qui possèdent un «pouvoir» insondable. Un membre de cette ancienne civilisation a gravé un message dans une assiette : « Protégez notre héritage des malfaiteurs ». Prenant ce message à cœur, une organisation vise à sceller définitivement cette ancienne civilisation. Les agents secrets d’élite de cette organisation sont connus sous le nom de… Spriggans.

Spriggan arrivera sur Netflix dans le courant de 2022.