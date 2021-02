Spots satellites du stade du Super Bowl 2021 depuis l’espace (photo)

Ce gros plan d’une photo prise par le satellite GeoEye-1 de Maxar Technologies montre le stade Raymond James à Tampa, en Floride, le 7 février 2021, environ sept heures avant le coup d’envoi du Super Bowl LV. (Crédit d’image: Image satellite © 2020 Maxar Technologies)

Les fans des Chiefs voudront peut-être détourner le regard.

Nouvellement publié Satellite les images montrent le stade Raymond James à Tampa, en Floride, le site du Super Bowl LV. Les Buccaneers de Tampa Bay ont remporté ce match de manière décisive hier (7 février), battant les Chiefs de Kansas City 31-9.

Le satellite GeoEye-1 de Maxar Technologies a pris la photo hier à 11 h 39 HNE (16 h 39 GMT), environ sept heures avant le coup d’envoi. Les tribunes étaient donc vides et le terrain dégagé, ce qui permettait de bien voir le logo du bouclier de la NFL sur la ligne des 50 verges et les insignes des chefs et des boucaniers dans les deux zones d’extrémité. (Les sièges n’étaient pas non plus tous occupés pendant le match; en raison des protocoles COVID, le stade de 66000 places n’a accueilli que 25000 fans hier.)

Le satellite GeoEye-1 de Maxar Technologies a pris cette photo du stade Raymond James à Tampa, en Floride, le 7 février 2021, environ sept heures avant le coup d’envoi du Super Bowl LV. (Crédit d’image: Image satellite © 2020 Maxar Technologies)

GeoEye-1, lancé en septembre 2008, effectue un zoom sur la Terre à une altitude moyenne d’environ 675 kilomètres. Les 4310 livres. (1955 kilogrammes) le satellite est capable de résoudre des caractéristiques à la surface de la Terre aussi petit que 16 pouces (41 centimètres) de large .

Comme de nombreux satellites d’observation de la Terre, GeoEye-1 est sur une orbite solaire synchrone – un chemin au-dessus des pôles de la Terre qui permet de visualiser la surface de la planète avec un éclairage solaire constant.

Il y a eu une action spatiale pendant le match d’hier – ou plutôt pendant une accalmie. Une pause publicitaire du premier trimestre a comporté un 30 secondes annonce pour un prochain vol spatial privé appelé Inspiration4 , qui est dirigé par l’entrepreneur technologique milliardaire Jared Isaacman. L’annonce invitait le public à participer à deux concours pour gagner un siège sur Inspiration4 , qui sera lancé à bord d’une capsule SpaceX Crew Dragon plus tard cette année.

Une autre publicité, cette fois pour Pringles, se demandait ce qui se passerait si les savoureuses chips distraient le contrôle de mission de ramasser les astronautes qui reviennent de l’espace.