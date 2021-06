Spotify’s Only You: votre thème astral audio de naissance astuce gratuite

Voici wow pour trouver votre thème de naissance audio astrologique et votre dîner de rêve sur la fonction Only You de Spotify.

Spotify sait à quel point vous aimez leur fonctionnalité Wrapped de fin d’année, ils ont donc décidé d’en faire une chose plus fréquente.

Préparez-vous à ce que Spotify vous expose, vous et vos goûts musicaux, de nouvelles manières sauvages avec sa nouvelle fonctionnalité, Only You.

Only You est une fonctionnalité personnalisée qui informe les auditeurs de Spotify de leurs habitudes les plus uniques. Contrairement aux révélations du meilleur artiste et du meilleur album de Wrapped, Only You plongera dans de toutes nouvelles catégories qui incluent : « Ma paire d’artistes unique », « Mon écoute à travers le temps », « Ma combinaison de genre unique », « Mon moment unique » et, peut-être le le meilleur de tous, ‘My Audio Birth Chart’.

La fonctionnalité vous permet également de créer votre propre Dream Dinner Party avec des artistes en fonction de vos habitudes d’écoute les plus populaires.

Comment trouver votre fonctionnalité Spotify Only You

Spotify Only You : Comment trouver votre carte de naissance audio. Image: Chesnot/Getty Images, Only You via Spotify

Pour accéder à votre fonction personnalisée Only You, vous devez ouvrir Spotify sur votre appareil mobile. La fonctionnalité devrait alors apparaître sur votre page d’accueil sous le titre « Only You ».

Sur mobile, la fonctionnalité vous donnera ensuite votre propre histoire personnalisée avec chacune des catégories apparaissant dans un petit graphique fantaisie compatible avec Instagram.

Vous pouvez également accéder à la fonction Only You sur votre ordinateur portable ou de bureau ici.

Comment obtenir la fonctionnalité Spotify Only You. Image : Spotify

Comment trouver votre thème de naissance Spotify Audio

Dans le cadre de la fonctionnalité Spotify Only You, l’application vous donnera un thème astral unique basé sur vos habitudes d’écoute. Pour découvrir qui sont vos artistes du Soleil, de la Lune et du Rising, vous devrez parcourir l’histoire personnalisée cinq fois jusqu’à ce que vous voyiez un écran noir et les mots « Vous êtes astrologiquement unique ».

Le signe solaire est votre meilleur artiste, le signe lunaire est votre artiste le plus émotif et le signe ascendant est votre découverte la plus récente.

Spotify Only You : Comment obtenir votre carte de naissance audio. Image : Spotify

Comment trouver le dîner de vos rêves sur Only You de Spotify

Une autre fonctionnalité personnalisée qui apparaît dans le cadre de Only You de Spotify est le Dream Dinner Party. En fonction de vos habitudes d’écoute, l’application vous donnera la possibilité de sélectionner trois artistes sur neuf choix avant de vous proposer un petit graphique fantaisiste avec les artistes que vous avez choisis.

Pour accéder à cette partie de la fonctionnalité, vous devrez appuyer six fois sur l’histoire Only You jusqu’à ce que vous arriviez à la diapositive « Planifiez votre dîner de rêve ».

Spotify Only You : comment trouver les artistes de votre Dream Dinner Party. Image : Spotify

LIRE LA SUITE: Spotify Stats: Comment trouver vos meilleurs artistes et meilleures chansons de tous les temps

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂