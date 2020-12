Spotify Wrapped 2020 montrera votre chanson, vos artistes, vos albums, etc. les plus diffusés: comment cela fonctionne

L’équipe de nouvelles de tech202 déc.2020 17:53:03 IST

Spotify a publié le Wrapped 2020 pour cette année. Comme toujours, il comprend les meilleures chansons, artistes, albums et podcasts diffusés en continu. Les utilisateurs d’Android et d’iOS peuvent trouver leur propre Wrapped 2020 personnalisé en fonction de leur historique d’écoute de l’année. Tout ce dont ils ont besoin est d’ouvrir le Spotify et appuyez simplement sur l’option «2020 Wrapped» sur l’écran d’accueil. En plus de la chanson la plus écoutée et du temps total passé sur l’application, Spotify vous montrera également le nombre d’artistes que vous avez écoutés, les 5 meilleurs genres qui ont dominé votre playlist et les 5 meilleures chansons que vous avez entendues. Spotify affichera également les meilleurs podcasts que vous avez écoutés.

Du pain aux bananes aux coupes de cheveux faites maison, la musique a toujours été à nos côtés en 2020.# 2020Enveloppé est là!

Découvrez la musique qui vous a guidé cette année. https://t.co/rYc8NO5n0p pic.twitter.com/Wvs9hBah5H – Spotify Inde (@spotifyindia) 2 décembre 2020

Le 2020 Wrapped apparaîtra dans le format de l’histoire afin que vous puissiez les partager sur différentes plates-formes, y compris Instagram.

Selon Spotify, les artistes les plus écoutés dans le monde comprennent Bad Bunny, Drake et J Balvin, tandis que l’artiste féminine la plus écoutée de l’année était Billie Ellish, suivie de Taylor Swift, Ariana Grande, Dua Lipa et Halsey. La chanson la plus écoutée de l’année est Blinding Lights de Weeknd avec près de 1,6 milliard de streams cette année. L’album le plus stream de l’année est Bad Bunny’s YHLQMDLG avec plus de 3,3 milliards de flux, suivis par The Weeknd’s Après des heures et Post Malone’s Le saignement d’Hollywood. L’expérience Joe Rogan est le podcast le plus entendu de 2020 suivi de TED Talks Daily et Le quotidien.

Voici quelques utilisateurs qui ont partagé leur liste personnalisée 2020 Wrapped sur Twitter:

Considérant que je télécharge Spotify en août, c’est cool que je sois dans 2% de @ taylorswift13 les auditeurs

Spotify enveloppé #Spotify pic.twitter.com/rOc0Eu5Z5u – Taystan7 (@tay_myqueen) 2 décembre 2020

#spotify enveloppé mon gars @denodriz posséder absolument tout et un spectacle sournois de @KSI aussi pic.twitter.com/zFslR2vdwD – Frosties (@FaTeReFuZR) 2 décembre 2020

