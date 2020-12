Spotify Wrapped 2020 est là: Comment trouver vos meilleures chansons

Découvrez vos chansons les plus écoutées et votre artiste de l’année ici.

C’est l’heure. Spotify vient de lancer sa fonctionnalité 2020 Wrapped et est sur le point de révéler vos habitudes musicales au cours des 12 derniers mois.

Que vous ayez passé vos verrouillages et vos quarantaines avec le Hamilton bande-son à répétition, noyant vos chagrins avec un verre de vin rouge tout en écoutant Taylor Swift’s Folklore, ou quelque part entre les deux, Wrapped 2020 est sur le point de tout exposer.

Les catégories Wrapped de 2020 comprennent: les meilleurs genres, la chanson de l’année, les meilleurs podcasts, la meilleure décennie et les meilleurs artistes.

Voici comment trouver le vôtre.

Spotify Wrapped 2020: Comment trouver vos chansons les plus écoutées. Image: Spotify

Comment trouver votre Spotify Wrapped 2020

Comme toujours, vous pouvez trouver vos statistiques Spotify Wrapped sur le site Web de Spotify ici.

L’application vous amènera directement à la fonctionnalité. Le site vous demandera de vous connecter à votre compte Spotify à partir du navigateur. Une fois connecté, vous pourrez voir votre top 5 des artistes les plus écoutés, votre top 5 des chansons les plus écoutées et une série d’autres catégories qui peuvent avoir des résultats très surprenants.

Spotify commence à collecter vos données du 1er janvier 2020 au 31 octobre 2020.



Les catégories Spotify Wrapped 2020 incluent le meilleur artiste, les meilleures chansons et plus encore. Image: Spotify

Comment trouver vos meilleures chansons personnelles de 2020 sur Spotify

Le récapitulatif de fin d’année de Spotify génère même une liste de lecture de vos chansons les plus jouées tout au long de l’année.

Sur l’application Spotify, vous pouvez trouver votre liste de lecture Top Songs of 2020 juste sous votre rapport final 2020.

