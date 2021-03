Spotify veut également lancer un clone de Clubhouse

La fièvre des réseaux sociaux audio semble ne faire que commencer: après le grand succès de Clubhouse, toujours en version bêta et non disponible pour les appareils Android, même des entreprises comme Facebook et Twitter se sont intéressées au secteur, la seconde étant prête à lance ses « Spaces » en avril. Mais maintenant aussi le géant du streaming audio Spotify semble être sur le point de lancer sa propre version de la plateforme grâce à l’acquisition de Betty Labs, développeur d’une application (Locker Room) dédiée à l’audio en direct sur le thème du sport.

Un geste intéressant car, bien que fondamentalement différents, Clubhouse et Spotify sont liés par l’élément unique (ou presque) de l’audio. Pour faire une comparaison, c’est comme parler de YouTube et Twitch, où d’une part les contenus sont toujours disponibles et d’autre part ils sont conçus pour un fruit en direct. Dans le cas de Spotify, il était donc prévisible que la plateforme veuille s’approprier les deux espaces, même si la concurrence dans ce domaine sera assez conséquente compte tenu des efforts des concurrents. Bien sûr, de son Spotify il a le fait qu’il est déjà un point de référence dans ce secteur.

Suite à l’acquisition, Locker Room restera disponible dans l’App Store (et arrivera sur Android) mais à l’avenir, son nom changera, élargissant également l’attention du sport à la musique et à la culture. Selon Spotify, l’industrie de l’audio en direct présente une opportunité pour les créateurs qui souhaitent connectez-vous avec votre public en temps réel, par exemple pour présenter un album ou animer une session de questions-réponses. La société a souligné qu’elle permettra à tout le monde de mener les conversations et pas seulement aux créateurs approuvés, donc en fait la plateforme deviendra un véritable concurrent du Clubhouse et des Espaces Twitter. Enfin, Spotify envisagerait de faciliter l’enregistrement de ces conversations dans le but de les publier sous forme de podcast sur l’application.

