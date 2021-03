Spotify va déployer un hub domestique personnalisé pour les utilisateurs iOS et Android

23 mars 2021 14:28:58 IST

Spotify prévoit de mettre à jour son écran d’accueil. L’annonce a été faite par le biais d’un article de blog le lundi 22 mars. La société a déclaré que les dernières mises à jour seraient disponibles ce mois-ci pour les utilisateurs de l’application dans les systèmes d’exploitation iOS et Android. Spotify a ajouté que la mise à jour rendra l’expérience plus personnalisée pour ses auditeurs. Les utilisateurs de l’application auront des écrans d’accueil personnalisés avec les podcasts « récemment lus » et les sections de découverte.

Alors que les podcasts et les sections de découverte ne seront destinés qu’aux utilisateurs premium, l’option récemment jouée qui aura trois mois d’historique d’écoute sera disponible pour les utilisateurs gratuits et premium.

La section podcast sur l’écran d’accueil affichera de nouveaux podcasts pertinents pour les utilisateurs. Pour faciliter la compréhension de ses utilisateurs, la société va marquer les nouveaux podcasts avec un point bleu tandis que ceux qui ont déjà été lus afficheront une barre de progression.

L’option de découverte, qui sera disponible sur l’écran d’accueil de premium Spotify les utilisateurs, les informeront des nouvelles chansons de leur artiste préféré. La surface sera mise en évidence en haut de la page d’accueil.

Enfin, avec l’option « récemment joué », les utilisateurs gratuits et premium pourront remonter le temps et accéder aux morceaux qu’ils ont écoutés dans un passé récent.

La société suédoise estime que ces mises à jour rendront le hub Home de l’application plus facile et intuitif.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂