Spotify Today’s Top Fans: Comment trouver vos chansons les plus écoutées

Voici comment trouver votre meilleur artiste et les chansons les plus écoutées sur la fonction Top Fans d’aujourd’hui de Spotify.

Spotify est de retour avec les statistiques ! Le service de streaming musical vient de lancer la nouvelle fonctionnalité Top Fans d’aujourd’hui qui vous indique qui est votre artiste le plus joué et quelle est votre chanson la plus écoutée.

La nouvelle fonctionnalité est une version légèrement mise à jour de la fonctionnalité Top 1% des fans de 2020, offrant aux utilisateurs un meilleur aperçu des chansons qu’ils ont le plus jouées, du nombre d’heures d’écoute et, bien sûr, du pourcentage de super fans que vous êtes basé sur vos habitudes d’écoute pour votre meilleur artiste.

Selon le site, la fonctionnalité « fournit un moyen définitif de prouver que vous écoutez ces artistes plus que tout autre fan. Ce n’est pas une mesure de combien de temps vous avez écouté un artiste. C’est une mesure du nombre de fois vous avez diffusé la chanson d’un artiste sur Spotify. »

Comment trouver votre chanson la plus écoutée sur la fonction Top Fans de Spotify

Meilleur fan d’aujourd’hui sur Spotify : trouvez vos chansons les plus jouées. Image : Chesnot/Getty Images, Spotify

Comment obtenir la fonctionnalité Top fans d’aujourd’hui de Spotify

Pour trouver la fonctionnalité Top Fans, vous devrez vous rendre sur todaystopfans.byspotify.com. Vous pouvez accéder à la fonctionnalité à la fois sur ordinateur de bureau et mobile – il vous suffit de vous connecter à la fonctionnalité avant de pouvoir l’utiliser.

Une fois que vous vous êtes connecté, la fonctionnalité vous dira de glisser pour voir les statistiques de votre artiste le plus joué.

Vous découvrirez alors :

La date à laquelle vous avez commencé à écouter votre meilleur artiste

Vos 3 meilleures chansons par votre meilleur artiste

Votre chanson la plus jouée par votre meilleur artiste (et combien de fois vous l’avez jouée)

Votre nombre total d’heures passées à écouter votre meilleur artiste

Et bien sûr, votre pourcentage final de Top Fan.

La fonctionnalité vous permet également d’explorer davantage vos artistes les plus joués, avec les mêmes statistiques et un pourcentage final de Top Fan. Cependant, vous n’obtiendrez un pourcentage final de super fans que si vos statistiques d’écoute pour un artiste vous placent dans le top 15% des fans.

Meilleur fan d’aujourd’hui sur Spotify : trouvez vos chansons les plus jouées. Image : Spotify

Meilleur fan d’aujourd’hui sur Spotify : trouvez votre pourcentage de meilleurs fans. Image : Spotify

Comment trouver votre chanson la plus écoutée sur Spotify Today’s Top Fans

Peu importe les pourcentages… c’est la liste des chansons les plus jouées que nous voulons tous voir ! Pour trouver le vôtre, tout ce que vous avez à faire est de faire défiler jusqu’à ce que vous voyiez le graphique « TOP THREE ». Vos trois meilleures chansons seront alors chargées et vous pourrez effectuer une capture d’écran.

Si vous souhaitez une vue plus approfondie de vos artistes et chansons les plus joués sur Spotify, vous pouvez visiter statsforspotify.com et vous connecter avec les détails de votre compte Spotify. Le plug-in Spotify vous donne la possibilité de voir vos meilleurs artistes ou meilleurs morceaux. Il dévoile ensuite des listes personnelles de vos artistes et chansons les plus populaires au cours des quatre dernières semaines, six mois et de tous les temps.

